Административное дело в отношении одного из родителей ученика 4 класса школы-гимназии № 3 рассмотрел специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Костанайской области.

13 февраля 10-летний мальчик отправил в WhatsApp в групповом чате «ГДЗ» ("Готовое домашнее задание"), в котором состоят учащиеся 4 класса, сообщение об угрозе нападения на школу. В нем школьник обещал устроить "расстрел детей за их грехи". Полиция возбудила дело по ст. 273 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Как сообщает пресс-служба областного суда, постановлением уполномоченного органа от 16 февраля 2024 года уголовное дело в отношении несовершеннолетнего прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения на основании ч. 2 ст. 35 УПК.

В отношении родителя мальчика Ж. возбудили административное дело по ч. 1 ст. 127 КоАП РК (неисполнение родителями или законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетних детей).

- Правонарушитель Ж. вину признал. Вина Ж. полностью подтверждается собранными по делу доказательствами, - говорится в сообщении суда. - Постановлением суда Ж. за неисполнение обязанностей по воспитанию своего несовершеннолетнего сына привлечен к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 36 920 тенге.

Постановление еще не вступило в законную силу.