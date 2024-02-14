Автором рассылки о расстреле детей в Костанае оказался 10-летний школьник
14 февраля 2024, 12:41 | Криминал
Личность автора распространяемого в социальных сетях сообщения установила полиция. Им оказался 10-летний школьник. Напомним, в публикации сообщалось, что гимназия №3 первой «ответит за свои грехи» и 15 февраля в школе расстреляют детей.
- В социальной сети он увидел публикацию с тематикой терроризма, скопировал текст, смонтировал фото, которое после разослал одноклассниками по мессенджеру WhatsApp, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся все следственные действия. Родители школьника понесут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстана.
В полиции напоминили, что за заведомо ложные сообщения о лжетерроризме и за распространение информации, не соответствующей действительности, предусмотрена уголовная ответственность.
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