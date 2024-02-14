Личность автора распространяемого в социальных сетях сообщения установила полиция. Им оказался 10-летний школьник. Напомним, в публикации сообщалось, что гимназия №3 первой «ответит за свои грехи» и 15 февраля в школе расстреляют детей.

- В социальной сети он увидел публикацию с тематикой терроризма, скопировал текст, смонтировал фото, которое после разослал одноклассниками по мессенджеру WhatsApp, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся все следственные действия. Родители школьника понесут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстана.