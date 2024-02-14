По факту распространения заведомо ложного сообщения в социальных сетях департамент полиции возбудил уголовное дело. В распространяемой публикации неизвестный обещает, что гимназия №3 первой «ответит за свои грехи» и 15 февраля в школе расстреляют детей. Следом подобное произойдет и в других школах и «Костанай сгорит в аду».

- Проводятся соответствующие мероприятия по установлению автора фейковой публикации, - отметили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - За аналогичное ложное сообщение вчера в Караганде был задержан несовершеннолетний.

Полиция просит не поддаваться на провокации, не допускать пересылку сообщения и доверять лишь официальной информации. В ведомстве также напомнили, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.