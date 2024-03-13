Уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера ветеринарной станции Костанайского района Данияра КЫСТАУБАЕВА вновь продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 12 марта. Вновь - потому что его уже начинали рассматривать в начале октября прошлого года. Тогда подсудимый полностью признал свою вину еще в ходе досудебного расследования и даже пытался заключить с прокуратурой процессуальное соглашение о полном признании вины. Заключение соглашения перенесли на 20 октября, но в итоге в нем отказали и процесс продолжили в общем порядке.

- Договор заключили на 2,1 млн тенге, - пояснял суду 20 октября 2023 года Данияр Кыстаубаев. - Потом было еще дополнительное соглашение и сумма договора увеличилась до 2,3 млн тенге. Я попросил Альжарикова передать мне 150 000 -250 000 тенге и пообещал, что у него не будет проблем с гарантийным обслуживанием. То есть, если газовое оборудование выйдет из строя, я не буду к нему обращаться в течение года, чтобы он его заменил...

- Так что послужило причиной того, что вы вообще попросили эти деньги? Входило ли в вашу компетенцию принимать газовое оборудование? - интересовалась судья Ольга КУЗНЕЦОВА.

После ее неоднократных вопросов подсудимый слегка изменил версию и сообщил, что взял деньги за быстрое подписание договора, что гарантировало перечисление бюджетных средств предпринимателю без проволочек. Кыстаубаев несколько раз повторил, что признает вину и раскаивается. Однако судья вернула дело в прокуратуру на доработку.

12 марта государственный обвинитель Жанна НАКОНЕЧНАЯ вновь предъявила обвинительное заключение.

- Был заключен договор между ИП Альжариков и руководителем ветеринарной станции Костанайского района Бесеновым на установку газового оборудования на транспортные средства, - пояснила прокурор. - Сумма договора - 2 198 900 тенге. Гарантии качества на эксплуатацию - 12 месяцев. 30 июня 2023 года ИП установил газовое оборудование на 11 транспортных средств в полном объеме. 11 июля между Альжакриковым и Бесеновым было подписано дополнительное соглашение на установку еще одного газового оборудования на транспортное средство. Согласно дополнительному соглашению, сумма договора увеличилась до 2 398 800 тенге. На эту сумму была выставлена счет-фактура от ИП. Оплату выполненных работ на расчетный счет ИП произвели 14 августа 2023 года.

Достоверно зная о заключенном и оплаченном договоре, Данияр Кыстаубаев, действуя из коростных побуждений и задавшись преступным умыслом на хищение денежных средств, как сказано в обвинительном заключении, решил склонить Альжарикова к даче взятки в размере 250 000 тенге. Он позвонил на сотовый телефон Альжарикову якобы по рабочим вопросам. Предприниматель сказал, что занят, и попросил связаться со своим помощником Алдамгаровым, предоставив его телефонный номер. Кыстаубаев позвонил помощнику и сообщил ему заведомо ложные сведения - что его руководство, под которым он подразумевал Бесенова, просит передать 250 000 тенге за своевременную оплату и принятие выполненных работ без каких-либо претензий.

- Тем самым Кыстаубаев склонял Альжарикова к даче взятки через Алдамгарова, - сообщила прокурор. - При этом передавать 250 000 тенге Бесенову он не собирался и последний не знал о противоправной деятельности своего подчиненного.

Алдамгаров ответил по телефонук, что некомпетентен принимать такие решения, и передаст требование Альжарикову. 29 августа Кыстаубаев, не дождавшись положительного ответа от предпринимателя, находясь на своем рабочем месте в Костанайском районе, составил заведомо ложное официальное письмо в адрес ИП. В письме говорилось, что в ходе эксплуатации транспортных средств несколько единиц газового оборудования вышли из строя. В связи с чем, согласно договору, в течение 5-ти рабочих дней Альжариков должен произвести гарантийное обслуживание и заменить оборудование. Ложное письмо подсудимый распечатал на гербовом бланке ветеринарной станции Костанайского района.

- Тем самым Кыстаубаев подделал и использовал официальный документ, обязывающий Альжарикова исполнить гарантийные обязательства по договору госзакупок, - отметила прокурор. - После чего Кыстаубаев сообщил руководителю ветеринарной станции о мнимой поломке газового оборудования и тот, введенный в заблуждение, подписал заведомо ложное письмо. Письмо направил Альжарикову и разместил его на портале государственных закупок.

Но снова не дождался ответа предпринимателя. Тогда 31 августа Кыстаубаев попросил своего секретаря продублировать письмо Альжарикову на WhatsApp. И сказал, чтобы предприниматель связывался по всем вопросам только с исполнителем письма, которым являлся он.

Альжариков, получив письмо, запросил список транспортных средств, на которых вышло из строя газовое оборудование. Выяснять этот вопрос он вновь поручил своему помощнику Алдамгарову, так как сам находился зарубежом. В ходе телефонного разговора с помощником Кыстаубаев еще раз пояснил, что его руководство просит у предпринимателя 250 000 тенге. В противном случае якобы будут проблемы по гарантийному обслуживанию.

14 сентября предприниматели обратились в антикоррупционную службу. С тех пор Альжариков был под контролем антикора и позвонил Кыстаубаеву, когда уже велись НСД. Тот попросил перечислить 250 000 тенге на счет его брату.

21 сентября Кыстаубаев был задержан и добровольно выдал 250 000 тенге.

- Таким образом Кыстаубаев обвиняется в преступлении средней тяжести: мошенничество, покушение на хищение чужого имущества в сфере госзакупок, а также подстрекательство к даче взятки через посредника и подделка официальных документов, - резюмировала прокурор.

Данияр Кыстаубаев сообщил, что обвинение ему понятно. Вину на этот раз он признал частично.

- В какой именно части - поясню во время дачи показаний, - сказал подсудимый.

Очередное заседание по делу назначено на 2 апреля.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ