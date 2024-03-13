1396 технологических нарушений на организациях теплоснабжения выявили в нашем регионе в 2023 году. Износ теплоисточников в прошлом году составил 67,5%, теплосетей - 47,4%. Об этом сообщили 12 марта на заседании коллегии по вопросам ЖКХ в областном акимате.

На костанайской ТЭЦ-1 износ оборудования снизили с 67% до 66%

В лидерах по числу нарушений: рудненская ТЭЦ АО «ССГПО» - 42 (в 2022 году - 44) и костанайская ТЭЦ-2 - 26 (в 2022-м - 5).

Всего в области 95 котельных, 626 автономных систем отопления и 4 ТЭЦ, причем, по данным Минэнерго РК, две из них - в Аркалыке и Рудном - находятся в красной зоне риска.

- Аркалыкская ТЭЦ работает на мазуте, который находится в резерве. Износ основного оборудования составляет 90%, - отметил руководитель территориального департамента Комитета атомного и энергонадзора и контроля Нурлан КУАТОВ. - При этом на угле работает новая ТЭЦ, ее износ составляет около 4%. Износ ТЭЦ АО «ССГПО» - 73,5%.

В желтой зоне находятся костанайские ТЭЦ-1 (износ 67%) и ТЭЦ-2 (износ 53%). Обе обслуживает ГКП «КТЭК».

- В прошлом году были проведены ремонтные работы на ТЭЦ и в итоге износ удалось снизить, - отметил Куатов. - На ТЭЦ АО «ССГПО» - до 65,8%, а на ТЭЦ-1 в Костанае до 66%.

В 2024 году на ТЭЦ АО «ССГПО» будут проведен капитальный ремонт на энергокотле, турбоагрегатах и генераторе. Ожидается снижение износа на 4,3%. На ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 проведут текущий ремонт турбин, водогрейных и паровых котлов со снижением износа на 1%. На Аркалыкской ТЭЦ сделают текущий ремонт парового котла.

- На ТЭЦ угольного хозяйства в Аркалыке проведут текущий ремонт паровых котлов. В процессе эксплуатации вновь установленного оборудования выявляются нарушения режимов горения топлива, что негативно влияет на прохождение отопительного сезона, - отметил Куатов. - Для снижения возможных отказов и сбоев оборудования необходимо завершить комплекс теплохимических испытаний оборудования, вновь установленного на угле.

Ситуацию на костанайских ТЭЦ прокомментировал директор ГКП «КТЭК» Аскар БЕКПАГАНБЕТОВ. За этот отопительный сезон сделали капитальный и текущий ремонт оборудования и сетей на 422,1 млн тенге. Всего в 2024 году КТЭК планирует потратить на ремонт 9,5 млрд тенге.

- В городе активно ведется строительство нового жилья, поэтому нашему предприятию необходимо обеспечить теплоэнергией и горячим водоснабжением планируемые к строительству объекты, - отметил Бекпаганбетов. - Для этого разрабатывается технико-экономическое обоснование для дальнейшей модернизации и расширения ТЭЦ. Разработка ТЭО запланирована в этом году, ориентировочная стоимость - 49 млн тенге.

В 2024 году КТЭК планирует реализовать 13 проектов по реконструкции 8,4 км тепловых сетей на 7,23 млрд тенге и 10 проектов по модернизации теплоисточников на 2,32 млрд тенге.

Аким области Кумар АКСАКАЛОВ прокомментировал: в 2024 году финансирование теплоснабжения значительно увеличили, что позволило снизить количество технологических нарушений в этом отопительном сезоне на 60% по сравнению с прошлым.

- Но есть и проблемы, требующие особого внимания: например, в Костанае были зафиксированы порывы на теплосетях в мкрн Аэропорт, - отметил он. - Общая протяженность теплосетей там 3,3 км, в прошлом году мы заменили 1 км, сейчас разрабатываем ПСД по замене остальных 2,3 км теплосетей.

Аксакалов напомнил, что 22 котельные до сих пор расположены в соцобъектах, что очень опасно. Он поручил завершить работу по их выводу до конца этого года и попросил заказчиков учесть все меры безопасности при строительстве блочно-модульных котельных (БМК).

На теплоснабжение из областного бюджета в этом году выделили 8,2 млрд тенге. Дополнительно облакимат направил заявку на выделение из республиканского бюджета 13,7 млрд для реализации 15 проектов - планируется реконструировать более 20 км теплосетей.

- Наша задача - снизить количество жалоб на работу теплоснабжения. Средства, как видите, направляются очень большие! И должен быть эффект - удовлетворенность населения температурой в их домах, - подчеркнул Кумар Аксакалов. - До конца года мы планируем снизить износ теплосетей до 45,9%, а до 2029 года - до 40%.

Фото Андрея СКИБЫ и пресс-службы облакимата

