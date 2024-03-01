Популяцию диких лошадей начнут восстанавливать в резервате «Алтын Дала» в Костанайской области, сообщает Orda.kz

Фото: Пражский зоопарк

Этим летом в Казахстане начнётся реализация проекта по восстановлению популяции лошадей Пржевальского в центральном и северном Казахстане. Соответствующая договорённость с Пражским зоопарком была достигнута ещё в апреле 2023 года на казахстанско-чешском бизнес-форуме.

«В этом году, 3 июня, самолётами из Праги и Берлина мы планируем привезти восемь лошадей: трёх жеребцов и пять кобыл. Их привезут на аэродром в Аркалыке, после чего автотранспортом отправят в резерват "Алты Дала"», рассказал директор Пражского зоопарка Мирослав Бобэк.

Сейчас лошади Прежвальского предназначенные для Казахстана проходят адаптацию в регионе, который называют «Чешской Сибирью». По словам Бобэка, эта часть Чехии отличается суровой зимой и жарким летом, что делает её относительно похожей по климату с северным и центральным Казахстаном.

Как рассказала исполнительный директор Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Вера Воронова, резерват «Алтын Дала» выбрали для восстановления популяции лошадей Пржевальского ещё в 2013 году по нескольким причинам. В том числе как территорию, где не столь большая концентрация домашних лошадей.

«В "Алтын Дала" подготовлены три загона по 150 гектаров, где лошади Пржевальского будут находиться в полувольных условиях. Там за ними будут наблюдать подготовленные специалисты», рассказала Вера Воронова

По её словам, отдельно будет проходить разъяснительная работа с местным населением, в том числе, чтобы не допустить случаев браконьерства.

Как рассказал Мирослав Бобэк, у Пражского зоопарка уже есть положительный опыт восстановления популяции лошадей Пржевальского в Монголии. По его словам, сейчас в трёх регионах этой страны, в обще сложности, живёт около 700 особей диких лошадей, завезённых из Чехии и их потомков. При этом Казахстан, по его мнению, даже более перспективен для этих целей, чем Монголия.

«Мы понимаем, что в Казахстане тоже есть свои риски. Например, такие как джут. Но здесь условия лучшем чем в пустыне Гоби», — рассказал Бобэк.

Всего из Чехии в Казахстан собираются привезти 40 лошадей Пржевальского. Финансироваться программу будет за счёт Пражского зоопарка.