В 2024 году в Казахстан из Чехии привезут первую партию диких лошадей Пржевальского, передает Tengri Life со ссылкой на DKNews.kz.

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В Казахстане животные будут участвовать в проекте по реинтродукции (возвращению в дикую природу). Перевозка лошадей будет обеспечена Пражским зоопарком совместно с министерством охраны окружающей среды Чехии.

Для реинтродукции лошадей в Казахстан выбрана территория государственного природного резервата "Алтын Дала" в Костанайской области. Всего в Казахстан планируется перевезти из Европы 40 лошадей Пржевальского.

Ранее лошади Пржевальского были широко распространены в лесостепях, степях и полупустынях Европы, степях и отчасти лесостепях Казахстана и юга Западной Сибири. Последний раз в дикой природе этих животных видели в 1969 году в Монголии.

В мире насчитывается около двух тысяч чистокровных особей лошади Пржевальского, которые происходят от 11 лошадей, отловленных в начале XX века в Джунгарии, и одной домашней лошади. Потомки тех лошадей уже на протяжении многих поколений разводятся в неволе, в зоопарках и заповедниках мира.

Программы по реинтродукции лошадей Пржевальского работают в Монголии, Китае, Оренбургской области России. В 1990-х годах в качестве эксперимента около 30 лошадей Пржевальского были выпущены на территории Чернобыльской зоны отчуждения, где они стали активно размножаться. На начало 2021 года в Чернобыле насчитывалось уже около 110 особей.



