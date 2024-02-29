Платный паркинг планировало построить ТОО "Елена Д" на территории футбольного корта между домами №№ 43 и 43 "А" по пр. Аль-Фараби и № 164 по пр. Абая. Предназначался он для жителей строящегося ЖК "Васильевский" (ул. Толстого, 32).

Около 30 местных жителей собрались на встречу с руководством ТОО «Елена Д»

Вечером 28 февраля возле корта собрались около 30 местных жителей и руководство ТОО, которое и было инициатором встречи.

- В этом дворе отсутствует детская площадка - здесь мы просто видим несколько устаревших малых архитектурных форм. А корт нуждается в обслуживании: зимой он не заливается, у обслуживающей организации нет на это средств. Он просто завален снегом и никем не чистится, - пояснила «НГ» выбор места для паркинга юрист ТОО «Елена Д» Елена МАРАР. - Мы хотим на этом месте построить двухэтажный подземный паркинг и над ним еще один этаж паркинга. А на его крыше уже разместить детскую площадку за свой счет, благоустроить ее. Сейчас, например, в Астане очень много таких детских площадок. Я думаю, что жильцы получат только плюсы от этого. Но люди у нас привыкли никому не верить и никто нас не хочет выслушивать.

Примерный эскиз размещения детской площадке на крыше паркинга / Иллюстрация предоставлена ТОО «Елена Д»

Она отметила, что компания хочет выкупить у акимата землю не только под кортом, но и под двухэтажным домом № 67 по ул. 5 Апреля, так как он аварийный.

Елена Марар отметила, что старый футбольный корт не чистят и льдом он сейчас не залит...

На встречу пришли в основном пенсионеры. По мнению Елены Марар это связано с тем, что работающие жильцы относится к строительству паркинга на месте корта равнодушно, а у пенсионеров есть дети и внуки, которые там играют.

...а вместо детской площадки - только старые МАФы

По словам юриста, подземный паркинг под ЖК «Васильевский» уже построен, но компания ищет дополнительные парковочные места возле дома. Елена Марар пояснила: проводить встречу с населением застройщик по закону не обязан, но для них важно услышать мнение людей и на основании этого принимать решение.

Пришедшие на встречу заявили, что они категорически против паркинга на месте корта.

- Вы сейчас построите паркинг и уйдете, а людям здесь жить! - возмутился Серик НАУРЗБЕКОВ, директор ТОО «Костанай Арслан», обслуживающего местные дома. - Люди будут ставить там свои машины, а дым куда пойдет? В наши окна! Надо учитывать мнение людей в первую очередь!

Елена Марар парировала - пользоваться платным паркингом будут только владельцы квартир в ЖК «Васильевский» и ближних домов. Жильцы возразили - рядом находятся ТРЦ MART и «ЦУМ» и их посетители тоже будут ставить автомобили.

- Когда начинается какой-то праздник, все машины города здесь! - сказал один из жителей.

Жители ставят свои автомобили во дворе дома

Высказывая мнения, горожане перебивали и руководство «Елена Д», и друг друга. Обсуждали проблему, разбившись на несколько групп. Директор ТОО «Елена Д» Иван МАРАР с трудолм смог привлечь к себе внимание, и жители нехотя, но стали слушать. Затем продолжили возмущаться.

- Мы против! Против строительства! Не надо! - выкрикнула пенсионерка. - Не надо ничего объяснять, площадка там будет или нет! Вы нам оставьте корт, чтобы для детей было, чтобы они там в футбол играли! Ищите другие варианты!

Жильцы поддержали ее аплодисментами и выкриками. Голосовали, поднимая руки. Оказалось, что против все собравшиеся.

- Когда вот это (ЖК «Васильевский») начали строить, вообще ничего никому не говорили. Именно поэтому мы вам и не верим! - заявил Ивану Марару местный житель. - Вы сейчас говорите, что там поставят детскую площадку. А потом проект пересмотрят и что поставят? Правильно - то, за что деньги заплатят!

Новая волна возмущения - по поводу того. что что паркинг будет платным. Марар пояснил: строят за свои деньги, так что он не может быть бесплатным.

- Здесь будет как трущобы! Двор сейчас просторный, - высказался один из владельцев автомобилей. - Это все делается для привлечения жильцов нового ЖК. Нам это не надо, жителей здесь все устраивает.

- Наша компания строит отличные дома, и местные жители сначала должны увидеть, какие там условия, - отметил Иван Марар. - Вы зайдите в один из наших домов, посмотрите.

- Никто не хочет жить в ваших домах! - прозвучало в ответ. - Не надо тут! У вас строителей нет нормальных! Вы только хотите проблемы нам сделать!

- Счастья вам и здоровья, живите в дерьме в этом! Оно вас устраивает! - выкрикнул Марар. И собрался заканчивать встречу. Жители ответили, что он их очень оскорбил.

Встреча продолжилась еще около часа: кто-то ушел домой, но многие остались. Пока одни обсуждали встречу с соседями, другие подошли к руководству ТОО и стали подробнее расспрашивать о будущем паркинге, поясняли свою позицию, продолжили спорить.

- У нас проблемы из-за вашего строящегося дома! Я 3 раза вызывал патрульных, потому что ваши рабочие перекрывают нам проезд, - предъявил претензию застройщику водитель Денис. - А у нас с ул. Толстого единственный заезд. Они ответили, что я должен выезжать с пр. Абая. Но там бордюры, там нельзя проезжать!

Люди еще долго спорили с застройщиком, но конструктивного диалога не получилось.

- Все категорически против, - прокомментировал "НГ" Серик Нурзбеков. - Они построят, а будет ли детская площадка, о которой говорят или нет, один Аллах только знает! Им только дайте - они золотые горы наобещают, а потом отмахнутся и все! Машинами заставят, дым в квартиры пойдет! Я считаю, что плюсов здесь нет для людей!

Он пообещал - если ТОО «Елена Д» начнет строительство паркинга, жильцы будут обращаться в акимат, прокуратуру и суд.

- Я считаю, что все это спланировать и грамотно сделать, то этот паркинг мог бы стать украшением этого города и разгрузить все ближайшие дома, - аргументировал свою позицию Иван Марар. - Но люди у нас не могут этого понять! Человек боится перемен. Но я считаю, что центр города надо благоустраивать.

Как пояснила Елена Марар, кондоминиум на участки под кортом и двухэтажкой не оформлен, эта земля государственная.

- По закону мы можем выкупить эти земли и акимат будет решать - выдавать нам их или нет, - подытожила она. - Но мы понимаем, что при принятии этого решения они будут руководствоваться общественным мнением, а местные жители категорически против. Это означает, что в таком случае мы откажемся от своей идеи. Детская площадка была бы бесплатной - это подарок для местных жителей за то, что они как бы уступили нам эти земли.

- Жители на встрече говорили, что их детям очень нужен футбольный корт. Если бы все-таки строили паркинг, возможно ли разместить вместо площадки новый футбольный корт? - спросил корреспондент "НГ".

- Да, возможно, - ответила Елена Марар. - Но, думаю, что это была бы пустая трата денег и времени, так как корт нужно обслуживать, заливать водой зимой, чистить. Корт на крыше было бы нецелесообразно размещать: весной бы лед начал таять и все бы текло на парковку. Целесообразнее было бы сделать там детскую площадку.

Елена Марар отметила, что в строящемся ЖК «Васильевский» достаточно парковочных мест

- В сентябре прошлого года, комментируя «НГ» жалобы на строительство ЖК «Васильевский», аким Костаная Марат Жундубаев отмечал, что у вас была проблема с парковочными местами в этом ЖК. Усугубит ли ситуацию отказ от строительства паркинга?

- Сейчас в ЖК «Васильевский» достаточное количество парковочных мест. Вообще это определяет госэкпертиза, ее мы прошли и все соответствует нормам. Они, конечно, постоянно меняются и не совсем соответствуют времени, - ответила Марар. - Мы хотели просто увеличить количество парковочных мест и сделать их больше нормы, но пока не получается. Значит, будем искать другие варианты.

Фото Андрея СКИБЫ