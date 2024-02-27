В Казахстане запретят вступительные экзамены при поступлении детей в первый класс в лицеи и гимназии. Новый запрет объяснил председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения Каныбек Жумашев, передает Tengrinews.kz.

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"Введено правило, запрещающее проведение экзаменов при приеме в первый класс в лицеи и гимназии. Чем обосновано данное решение? Данная норма снимает ограничения при приеме в школы всех типов и всем детям независимо от уровня подготовки, предоставляет равные возможности и доступ к освоению первоначальных знаний, развитию познавательных способностей и навыков социального общения", - пояснил Жумашев.

Во-вторых, по его словам, исключаются психологический стресс от участия в тестировании, собеседовании, негативные переживания от ожидания конкурсного отбора. Такое состояние может ухудшить психоэмоциональное состояние ребенка и оказать отрицательное влияние на его здоровье.

"Будет снижено недовольство родителей, ожидающих результаты конкурсного отбора. Будет исключен общественный резонанс в процедуре приема детей в школы", - добавил Жумашев.

Эти изменения будут введены уже в предстоящем учебном году при приеме в первый класс.

Напомним, 24 февраля Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам образования, наставничества и безопасности детей.