В Казахстане вводится законодательный запрет на использование смартфонов школьниками во время занятий. Соответствующий закон подписал Президент Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Поправками "по вопросам образования, наставничества и безопасности детей" вводится новая норма в закон "Об образовании". Среди прав, обязанностей и ответственности обучающихся и воспитанников появится пункт:

"Не допускается использование обучающимися и воспитанниками во время учебного процесса абонентского устройства сотовой связи в организациях среднего образования за исключением случаев, предусмотренных краткосрочными учебными планами в учебных целях".

Во время обсуждения поправок в Мажилисе запрет на смартфоны во время уроков обосновали так:

"Это необходимо, чтобы во время урока не отвлекались ни ученики, ни сам учитель. Наделить организации образования самостоятельно определять политику использования абонентского устройства сотовой связи в организации образования на территории школы, колледжа", - говорится в сравнительной таблице Мажилиса.

Кроме того, закон вводит запрет на строительство многоэтажных жилых домов, если рядом с ними не будет школ, детских садов и больниц.

Запрещается приватизация государственных школ и колледжей.

Также вводятся:

обязательная проверка зданий школ, детских садов и больниц каждые пять лет;

обязательная установка замков на окна, чтобы дети не выпадали из окон;

новый институт наставничества для детей-сирот ;

; поддержка и реабилитация детей с девиантным поведением, состоящих на учете в полиции;

расширение управленческой свободы организаций образования.

Наставником не может быть:

1) лицо, не имеющее гражданства Республики Казахстан и не достигшее совершеннолетия;

2) лицо, признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

3) лицо, у которого супруг (супруга) признан (признана) судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

4) лицо, лишенное судом родительских прав или ограниченное судом в родительских правах;

5) лицо, отстраненное от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее исполнение возложенных на него законом Республики Казахстан обязанностей;

6) бывший усыновитель (удочеритель), если усыновление (удочерение) отменено судом по его вине;

7) лицо, которое по состоянию здоровья не может осуществлять родительские права (перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку или попечительство, патронат, устанавливается уполномоченным органом в области здравоохранения);

8) лицо, не имеющее постоянного места жительства;

9) лицо, придерживающееся нетрадиционной сексуальной ориентации;

10) лицо, имеющее непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления на момент назначения наставником;

11) лицо, которое на момент установления наставничества не имеетдохода, обеспечивающего ему прожиточный минимум, установленный законодательством Республики Казахстан;

12) лицо, состоящее на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансерах;

13) лицо, имеющее или имевшее судимость, подвергающееся или подвергавшееся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено на основании

подпунктов 1) и 2) части первой статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан) за уголовные правонарушения: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, против здоровья населения и нравственности, половой неприкосновенности, за экстремистские или террористические преступления, торговлю людьми.