заместитель руководителя управления образования Данагуль СЮНДИКОВА. Частные детсады с общим госзаказом на 520 мест сейчас размещены в 7 школах Костаная. Их хотят закрыть из-за острой нехватки ученических мест, пояснила 22 февраля на заседании Межведомственной рабочей группы в Тобыле

- В школе-гимназии № 3 при проектной мощности в 972 места обучаются 1 753 ученика, - привела она примеры. - В школе № 16 по проекту 900 мест, а по факту обучаются 1 717 учеников.

Срок договора аренды помещений истек в феврале этого года.

- Отдел и управление образования неоднократно письменно уведомляли учредителей, что необходимо до этого времени найти другие помещения для размещения детей, - отметила Сюндикова. - Но из трех учредителей только ТОО «Aniretake 2010» сообщило нам о том, что найдут помещение, и предоставили план мероприятий для решения данного вопроса.

ЧУ «Үндестік» и ЧУ Ofsted уведомили родителей своих воспитанников слишком поздно. После родительских возмущений отдел образования продлил договор аренды до 10 июня. Но не во всех садах.

- Например, из-за проведения капремонта в школе № 9, где частный учредитель Ofsted размещал детский сад «Бота», не не был продлен договор аренды помещения, - пояснила Сюндикова. - Дети зачисляются в детсады «Ақ желкен», «Жастык», ясли-сады №№ 2, 17 и 18.

До 10 июня учредители должны найти здание или помещение для размещении детей по госзаказу, и за один месяц до изменения места расположения уведомить об этом отдел образования Костаная. А если помещение не найдет, должен сообщить родителям, чтобы они смогли взять направление в другие детсады. Отдел образования предусматривает варианты размещения 400 детей в возрасте от 2 лет (с учетом выпускников) по госзаказу в другие дошкольные организации.

Сейчас в детсадах в разных районах Костаная около 400 свободных мест. В городской очереди - 1283 ребенка в возрасте от 2 до 6 лет.

- В итоге при расформировании частных садов, расположенных в помещениях школ, в июне полностью покрывается потребность в дошкольных организациях, - подытожила Сюндикова.

- В начале февраля в редакцию «НГ» обращались родители воспитанников детсада «Бота». Говорили, что их детей перевели в другие детсады, но там обучение идет на русском языке, а не на казахском, как они хотели. Они обращались в отдел и управление образования, им обещали в ближайшее время решить ситуацию. Что в итоге? - спросил корреспондент «НГ».

Из 64 детей в другие дошкольные организации города переведены 32, - ответила руководитель отдела образования Костаная Гульсим УРАЗБАЕВА. - Остается столько же, они сейчас обучаются в садах «Балдырган» (договор здесь также продлен до 10 июня) и «Балауса» (в отдельно стоящем здании, но по нормам СЭС количество детей теперь здесь превышено, поэтому нужно искать места в других детсадах - «НГ»). С ними проводится индивидуальная работа, ищем места по информационной системе indigo.kz. К сожалению, родители к нам обратились уже слишком поздно (они сообщали, что об окончании срока действия договора учредитель им не сообщал - «НГ»), поэтому мы были вынуждены помогать искать места. Условия для детей в новых детсадах созданы, в частности - обучение на госязыке, если ранее ребенок обучался на казахском. Все сады находятся в районе КСК, где ранее обучались дети.

Во всех детсадах, куда перевели детей из «Боты», договор аренды заканчивается 10 июня.

- Я хочу выразить управлению образования благодарность, что вы тесно работаете с каждым родителем по этому вопросу, - сказал руководитель департамента Агентства РК по делам госслужбы Ерлан САЛЫКБАЕВ. - Но вы должны оперативно реагировать на данную проблему, нельзя снимать с себя ответственность за проводимые действия и дальнейшие реформы. Не должно быть такого, что вам бизнесмен обязан об этом сообщить. Должен быть опережающий эффект, потому что предприниматель может и забыть, понадеется на то, что государство создать комфортные условия и продлит договор.

Он отметил: нужно учитывать все обстоятельства, чтобы детям и родителям было удобно посещать новый детсад.

- Чтобы не было такого, что кто-то водил ребенка в детсад на КСК, а теперь ему надо возить его на КЖБИ, например. Это не по вине родителей такая ситуация сейчас происходит, - отметил Салыкбаев.

Данагуль Сюндикова пояснила: по закону в детские сады зачисляют по программе indigo и ждать своей очереди там приходится очень долго. Перевод детей из одного сада в другой занимает много времени и усложнен бюрократическими процедурами. Управление отправляет запросы в Министерство просвящения РК, чтобы облегчить эти процедуры и ускорить этот процесс. Пока ответ не получили.

- Когда управление образования подписывало договора с детсадами, в срочном порядке нужно было размещать детей, и это делали в школах, потому что было проще всего, потому что она подходит под все стандарты СЭС, - отметила директор ОЮЛ «Ассоциация содействия предпринимательской деятельности Костанайской области» Валентина ШМОНИНА. - Сейчас в новых зданиях детсадов будет очень сложно организовать то же питание для детей, так как сложно получить все разрешения СЭС. Поэтому и получается, что многие зданияы предпринимателям не подходят, отсюда и проблема.

Шмонина рассказала, что у нее самой маленький ребенок, и заметила, что места освобождаются в основном в старших группах, а в возрасте с 2-4 лет группы очень загруженные.

- С 1 июня вновь будет набор и будет сокращение, ведь дошкольные организации не смогут набрать малышей, - отметила она. - Я знаю много родителей которые не попали в государственные детсады, поэтому пошли в частные. Получается, что учредители не будут набирать малышей, если не найдут здание, и возникнет еще большая очередность детей с 2-3 и с 3-4 лет.

Чиновники с ней не согласились.

- В семи садах, о которых идет речь, в каждом есть группа для малышей, и 7 групп (по 25 детей в каждой) город сейчас сможет разместить, - отметила Сюндикова.

- А что если до 10 июня учредитель не найдет другое здание? - парировала Валентина Шмонина. - До февраля этого года они не нашли, ситуация ведь может повториться...

- Учредитель и родители о проблеме знают, этим должны не только мы заниматься. Сейчас мы будем думать, что можно изменить или облегчить при постановке детей в очередь в программе indigo, какую помощь оказать родителям, - пояснила Данагуль Сюндикова. - Если родителя или его ребенка не устроит предлагаемое учредителем помещение, они могут поискать место в другом детсаду. Сейчас на выбор предлагаются 3 места. Мы хотим интегрировать indigo в новую систему в ближайшее время и их будет уже 4.

Заместитель руководителя управления информатизации, оказания госуслуг и архивов Костанайской области Алексей КОСТЮКОВ отметил: родителям необходимо будет снова подавать заявление постановку в очередь, что вызывает их оправданное недовольство. Ведь теперь они встанут в конец очереди, а дата получения места в детсаду неизвестна.

И предложил вариант решения проблемы:

- Управлению образования сейчас нужно направить предложения по внесению в реестр услуги по приему документов для перевода детей между детсадами по аналогии с переводом между школами. Со своей стороны мы направим предложение в Министерство цифровизации РК и в департамент Агентства РК по делам госслужбы.

Кроме того, можно внести изменения и дополнения в правила оказания госуслуг в сфере дошкольного образования - путем применения исключительных мер.

- Это критическая ситуация, при которой услугодателю необходимо оказание услуги в обход действующим нормативным правовым актам для предотвращения угрозы нарушения прав и законных интересов граждан и общества, - пояснил Костюков. - В данной ситуации в ходе личного приема сотрудники управления и отдела образования убеждаются в том, что родители детей нуждаются в месте для ребенка в детсаду в неотложном порядке, так как их детсад неожиданно закрылся. Но установленная законом очерёдность делает оказание содействия гражданам невозможным.

Он отметил, что такие ситуации резко снижают уровень удовлетворенности населения качеством госуслуг.

Данагуль Сюндикова пообещала сообщить об этом варианте в Минпросвещения.

Как отметил Ерлан Салыкбаев, если предложения одобрят, то изменения в законопроект внесут в течение двух месяцев. Он предложил ежемесячно обсуждать ситуацию по этой проблеме, чтобы полностью решить ее до 10 июня.

Фото Андрея СКИБЫ