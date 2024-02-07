Детский сад «Алтынай» размещается в здании ОШ № 4, его посещают 75 детей (по 25 в трех группах). Вечером 6 февраля родители воспитанников собрались здесь, чтобы обсудить проблему, о которой им стало известно в этот же день: 8 февраля заканчивается срок аренды помещения и продлевать его управление образования Костанайской области не намерено.

По словам родителей, руководству детсада сообщилиоб этом в январе, пояснив: в школе все больше учеников, а мест в кабинетах недостаточно. Учредитель и руководство детсада пытались договориться с чиновниками. Не получилось. Поэтому и сообщили родителям.

Детсад арендует помещение с февраля 2016 года, изначально договор был до 2019-го, но его продлили до февраля 2024-го.

- Мы хотим, чтобы договор аренды садика продлили до 1 июня - то есть, хотя бы до конца этого учебного года, - обозначила позицию родителей Анара ТУРАЛИНА. - Куда идти нашим детям?! Даже квартирантов зимой не выселяют! А нас поставили перед фактом, это что за произвол?! Куда нам идти?!

Инна ВОЛОЗОВА - мать четырех детей. Двое ходят в этот детсад, еще один ребенок уже выпустился.

- Здесь очень сильный педсостав, - отмечает она. - Дети постоянно развиваются: что-то вырезают, рисуют и лепят. Мой средний сын уже заканчивает обучение в подготовительной группе, его научили здесь читать и писать, сейчас ему предстоит идти в 1-й класс, а нас выселяют! Воспитателям сейчас тоже нужно ведь искать другую работу. И я считаю, что нам всем здесь очень удобно, потому что все родители проживают и работают в окрестностях садика.

У Гульнары МЫРЗАГУЛОВОЙ тоже четверо детей. Трое уже выпустились из этого детсада и учатся в ОШ № 4. Младшая дочь - 6-летняя Фариза - ходит в детсад.

- Нас здесь все устраивает: и обучение, и питание детей, - говорит Гульнара. - Если закроют, то очень сложно будет найти другой садик в середине учебного года, да и мест нигде нет. Я понимаю, что есть определенные нормы, законы, но хотелось бы, чтобы чиновники и учредитель вошли в наше положение, поняли нас.

Семья Анны МУСАТКИНОЙ переехала в Костанай в октябре прошлого года. У ее 4-летней дочери инвалидность 1-й группы.

- Мой ребенок только-только адаптировался, привык ко всему и тут такая новость! - возмущается Анна. - Нашим акиматам нужно обратить на такие семьи, как моя. Сейчас мне очень сложно будет приучить дочку к другому детсаду.

В пресс-службе отдела образования акимата Костаная «НГ» пояснили: договоры на аренду детских садов в 9 школах города (№№ 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18) были заключены между управлением образования и тремя учредителями: ЧУ «Ундестiк» (которому принадлежит детсад «Алтынай»), ТОО Aniretake 2010 и ЧУ Ofsted. Срок аренды помещений по договору – 5 лет, и в феврале он истекает.

- За эти годы ни один садик самостоятельно не ушел из зданий школ, хотя проблема нехватки ученических мест в костанайских школах поднимается уже не первый год, - отметили в пресс-службе ведомства. - В школах города не хватает классов, в класс-комплектах обучается до 30 и выше детей, в том числе и в начальных классах. Дети вынуждены учиться в две смены. В некоторых школах из-за нехватки учебных кабинетов на первых этажах, так как здесь расположены частные сады, учащиеся младших классов обучаются в кабинетах, расположенных на вторых и третьих этажах, что совсем небезопасно.

Родители отмечают, что в детсаду "Алтынай" созданы все необходимые условия для обучения их детей

В ведомстве также пояснили: с 2020 года отдел образования неоднократно письменно извещал учредителей об истечении сроков аренды и уведомлял, что необходимо до указанной в договоре даты решить вопрос с помещениями для дальнейшего размещения детей.

- Если учредители не смогли решить проблему помещений, то должны были заранее оповестить об этом родителей, - отметили в пресс-службе. - Ведь именно предприниматели несут ответственность за создание условий для размещения воспитанников.

Только один учредитель - ТОО Aniretake 2010 - с 2019 года постепенно вывел свои детсады из школ №№ 18, 19 и 21. Другие никаких мер не предприняли.

- По данным системы «Индиго», в разных районах города имеется более 480 свободных мест для зачисления детей в группы с казахским и русским языками обучения, - отметили в отделе образования. - За более подробной информацией можно обратиться по телефону 54-36-14.

7 февраля родители воспитанников детсада сообщили «НГ», что они обратились в городской и областной акиматы. По неподтвержденной пока информации там приняли решение продлить срок аренды до 15 июня. Пока - только для детсада "Алтынай".

Директор ЧУ "Ундестiк" Салтанат ИСМАГУЛОВА сообщила "НГ", что вопрос с арендой детских садов обсудят в палате предпринимателей «Атамекен». На наши вопросы обещала ответить позже.

Фото Андрея СКИБЫ