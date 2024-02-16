Приговор экс-руководителю отдела по защите государственных секретов, профилактике терроризма, мобилизационной подготовке, чрезвычайным ситуациям и гражданской защите акимата Костаная Еларану КИНЕБАЕВУ огласили сегодня, 16 февраля, в суде № 2.

Фото из архива "НГ"

В социальных сетях появлялась информация, что Кинебаева судят за взятку, но аким областного центра Марат Жундубаев это опроверг. Как оказалось, судили Кинебаева за мошенничество, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, с использованием своего служебного положения.

К Ерлану Кинебаеву через своего знакомого обратился житель Костаная М., который был включен в список розыска призывников, уклонявшихся от службы без уважительной причины. М. считал, что Кинебаев, будучи начальником отдела, сможет посодействовать ему в отсрочке. Кинебаев заведомо знал, что помочь М. он не может, но попросил за свои "услуги" 400 000 тенге, которые, как выяснили потом в суде, он потратил на погашение кредита и собственные нужды.

М. остался в списке розыска и, узнав об этом, потребовал от Кинебаева вернуть деньги. И когда тот этого не сделал, костанаец обратился в антикоррупционную службу. 9 января М. встретился с Кинебаевым в ресторане и тот заявил ему, что, якобы, передал деньги сотрудникам военкомата. А 10 января на новой встрече пообещал обратиться к сотрудникам военкомата, чтобы те вернули деньги. 17 января его задержали антикоррупционщики. При нем были 400 000 тенге, которые, как заявил Кинебаев в суде, он намеревался вернуть М.

Действия Кинебаева были квалифицированы по ст.190 ч.3 п.2 УК РК, как мошенничество, совершенное путем обмана лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, с использованием своего служебного положения.

Ерлан Кинебаев во время процесса свою вину признал и раскаялся. Учитывая это, а также наличие у него двух малолетних детей и возмещенный ущерб, суд признал Кинебаева виновным и назначил ему штраф в 10-кратном размере - 4 млн тенге, а также пожизненно лишил права занимать должности на государственной службе.