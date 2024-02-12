Ерлан КИНЕБАЕВ больше не работает руководителем отдела ЧС акимата Костаная. В отношении него ведется расследование. Об этом сегодня, 12 февраля, отвечая на вопрос корреспондента "НГ", сообщил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

Ерлан Кинебаев / Фото из архива "НГ"

- Я не знаю, по какой статье он задержан, но точно не по коррупционной, - сказал аким. - Там сейчас идет следствие, поэтому я не могу рассказать вам подробнее об этом руководителе. Да, он уволен. Сегодня конкурсные процедуры объявлены. На следующем аппаратном совещании я вам представлю нового руководителя.

Жундубаев отметил, что отсутствие начальника отдела никак не отразится на работе по противодействию грядущим паводкам.

Ранее о задержании Ерлана Кинебаева Антикоррупционной службой сообщали в телеграм-канал "Чистая правда". По их информации, чиновник подозревается в получении взятки.