Депутаты Костанайского областного маслихата 14 февраля на внеочередном заседании утвердили изменения в бюджет региона. Поправки изучили на заседании постоянной комиссии, а сегодня руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам МУСАГАЗИНА зачитала список, на что именно потратят деньги.

Цифры огромные, проектов много. Поэтому приводим лишь общие суммы, обращая внимание на самые интересные статьи расходов.

Миллиарды и миллионы



Управлению энергетики и ЖКХ выделят 2 794 900 000 тенге. В частности, купят уголь для Аркалыкской ТЭК (654,1 млн), проведут благоустройство центрального парка Аркалыка (281,5 млн), разработают схему развития тепловых сетей Костаная (120 млн) и заплатят за эксплуатацию новой АГРС (83,4 млн).

Управлению строительства, архитектуры и градостроительства выделят 4 089 000 000 тенге. Самая большая сумма - на строительство системы электроснабжения микрорайонов Астана в Тобыле и Байтерек в с. Мичуринское Костанайского района (1 млрд 658 млн тенге). А еще дадут денег на завершение строительства школы в мкрн. Кунай (424,5 млн тенге). В Карасуском районе построят скотомогильник за 24,8 млн тенге. Этому же управлению выделили 252 млн тенге на разработку ПСД, среди которых проекты пожарного депо в Костанае, реконструкции радиологического корпуса Костанайской городской онкобольницы и строительства крытого хоккейного корта в Узунколе, реконструкции здания под спорткомплекс и административного здания в спальный корпус школы-интерната в Араклыке.

Управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог выделят 2 млрд 224 млн тенге. Из них на текущий и средний ремонт дорог областного и районного значения - 1 млрд 867 млн. Предусмотрели траты на субсидирование социально значимых автомобильных маршрутов Костанайского района и маршрута Амангельды-Костанай-Амангельды (66,7 млн тенге). На содержание дорог в Аркалыке - 50 млн тенге.

Управлению образования выделят 379,4 млн тенге, из которых 336 млн - на проведение текущего ремонта 23 объектов образования. Еще 5,3 млн тенге потратят на монтаж световой вывески школы им. Бокейхана в Костанае.

Социальные траты

Управлению координации занятости и социальных программ выделят 170 млн тенге. Из них 113,9 млн тенге - на выплаты воинам-афганцам, 12,1 млн - на социальную помощь участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, 2,4 млн тенге - на социальную помощь участникам испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне.

Управление физической культуры и спорта запросило 822,8 млн тенге. На открытие академии по хоккею с шайбой - 200 млн, на текущий ремонт восьми ДЮСШ - 187 млн тенге, на проведение международных соревнований по велоспорту - 27,5 млн тенге.

Департамент полиции получит 396 млн тенге. 286,2 млн - на содержание и материальное оснащение нового специализированного подразделения по борьбе с семейно-бытовым насилием. 47,5 млн тенге - на ремонт спецприемника УП Костаная.

На покупку 10 служебных машин повышенной проходимости для управления ветеринарии предлагается заложить 163 млн тенге. 73,8 млн тенге - на покупку 10 машин для подведомственных организаций.

38,9 млн тенге выделили управления общественного развития на «проведение мероприятий по информированию населения об опасности финансовых пирамид».

Вопрос от депутата

Депутаты поддержали изменения в бюджет единогласно. Лишь у троих возникли вопросы к докладчику.

Александра Сергазинова спрашивала, сколько километров у дороги в Мендыкаринском районе, на строительство которой выделили 1,3 млн тенге. В управлении пассажирского транспорта уточнили, что построят дорогу длиной 11 км.

Депутат Кырмызы Жанбыршина поинтересовалась у представителя управления сельского хозяйства, хватит ли им 55 млн тенге на борьбу с саранчой.

В ведомстве заверили, что деньги выделены для борьбы с нестадной саранчей. С остальной саранчей борется другое ведомство, а денег выделено достаточно.

Депутат Нурбол Байзиров спросил, почему на содержание одних ДЮСШ тратят 40 млн, а других - всего 5 млн тенге? И почему спортшколы не зарабатывают на свое содержание самостоятельно?

- В разных районах ДЮСШ сами отправляют бюджетные заявки, в зависимости от их потребностей. Некоторые из них находятся не у нас, а на содержании районных акиматов, - ответил заместитель руководителя управления физической культуры и спорта Бахтияр КОСПАНОВ. - Эти ДЮСШ являются социальными объектами. Занятия там бесплатные.

- Управление спорта занимается тем, чтобы их объекты, в том числе и ФОКи, зарабатывали, - добавила Мусагазина.

У депутатов не возникло вопросов относительно трат управления здравоохранения. Там выделили 1,5 млрд тенге на текущий ремонт детской областной больницы, что больше средств, затраченных на капремонт.