Сообщение об этом размещено на сайте маслихата области. В нем говорится о том, что 6 февраля состоялось совместное заседание постоянных депутатских комиссий Костанайского городского маслихата, одним из рассмотренных и был вопрос о снижении ставки розничного налога с 4% до 2%.

- По вопросу понижения размера ставки специального налогового режима розничного налога для предпринимателей города Костанай с 4% до 2% выступили Ринат Давлетпаев, заместитель директора Региональной палаты предпринимателей по Костанайской области «Атамекен» по правовым вопросам. А также заслушаны заместитель акима города Костанай Алмат Исмагулов, заместитель руководителя управления государственных доходов по городу Костанай Темиржан Губайдоллин, председатель объединения юридических лиц в форме ассоциации (союза) «Ассоциация содействия предпринимательской деятельности в Костанайской области» Валентина Шмонина, - говорится в сообщении на сайте. - По итогам совместного заседания постоянных комиссий размер ставки розничного налога для предпринимателей города Костанай большинством голосов депутатов был оставлен без изменений.

23 января на заседании Совета по защите прав предпринимателей представители бизнеса выдвигали аргументы за снижение ставки и надеялись, что депутаты их услышат.

Фото Ксении РЕБИК

