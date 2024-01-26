«Не снижать, подождать еще год», - предложил один из депутатов гормаслихата. «Снизить и тогда уже ждать результатов» - позиция бизнеса. Горячую тему обсуждали 23 января на заседании Совета по защите прав предпринимателей.

Вторая попытка

Возможность снизить ставку, которая сейчас составляет 4% с оборота, должна быть реализована до 31 марта. Так по закону. Сейчас у костанайского бизнеса вторая попытка сделать реанимированный в прошлом году специальный налоговый режим более выгодным для себя. И для государства тоже - в один голос утверждают предприниматели. В прошлом году депутаты, которые вправе утвердить решение о снижении ставки розничного налога, этот голос не услышали. Объяснили, что волнуются за поступления в бюджет. Дескать, налоговики прогнозируют ощутимое снижение этих поступлений, если розничный налог снизится. Поэтому 14 июня 2023 года депутаты маслихата Костаная проголосовали против установления ставки розничного налога в 3%, о которой просили предприниматели.

Владельцы небольших магазинов и отделов активно ратуют за снижение ставки розничного налога в Костанае / Фото Ксении РЕБИК

Теперь же бизнес считает, что в сегодняшних реалиях снизить ставку на 2024 год надо бы даже не до 3%, а до 2%. В идеале. Палата предпринимателей - полностью на их стороне, потому что к прошлогодним аргументам «за» добавился еще один, весьма значимый.

Президент и розничный налог

И начальник отдела человеческого капитала палаты предпринимателей Костанайской области Жибек СИИТОВА напомнила предысторию введения розничного налога. Режим появился в пандемию как безусловный инструмент поддержки бизнеса. Налог рассчитывается от оборота за минусом зарплаты работникам.

- Это мотивирует предпринимателей к переходу с серых зарплат на белые, - отметила Сиитова.

Тему продолжила ИП Виктория ЛИ, которая сказала, что представляет группу владельцев розничных продуктовых магазинов, входит в нее около 400 человек, работающих в Костанае и области:

Виктория Ли убеждала в необходимости снизить ставку розничного налога / Фото Галины КАТКОВОЙ

с- Я за розничный налог. Рада, что он своевременно был введен как инструмент легального ухода от НДС, на который нас благополучно всех посадили. Я считаю, что 4% - это посильная сумма для предпринимателей, но в условиях, когда бизнес-климат для малого и среднего бизнеса действительно благоприятен… То есть когда кредиты на развитие бизнеса или пополнение оборотных средств выдаются не под 26 или 29%, а под 4 и 6%. Когда банковский эквайринг забирает не 3% выручки, а, допустим, 0,5%. Когда мелкий предприниматель не вязнет в очередных нововведениях типа СНТ. Когда он не должен брать на работу бухгалтера за сумасшедшие деньги, которые составляют у него, в принципе, половину фонда заработной платы. Когда перевозка грузов легальная занимает 5% от стоимости товара, а не 10-15%, как сегодня. Когда стоимость лицензии на алкоголь оплачивается дифференцированно, исходя из площади магазина. То есть у маленького магазина сумма оплаты за лицензию должна быть меньше, чем у супермаркета. А на сегодняшний момент она одинакова. Когда местная администрация принимает решение об установке порога цен на социально значимые товары, советуясь с предпринимателями. Ведь магазины получают социальный хлеб по 90 тенге, а обязаны продавать его по 95, при этом положить его в пакетик, закупочная цена которого 2-2,5 тенге, далее отнимается эквайринг, и ты платишь налог с оборота. Итог - минус 2 тенге с буханки. И это только на хлебе. А есть еще гречка, молоко, яйца, из-за которых постоянно идут дебаты. По всем этим позициям минусов очень много... Снижение ставки розничного налога на 1 либо на 2% даст возможность кому-то из нас легально взять на работу еще персонал - техничку, дворника, оформить их, платить с этого налоги. Для кого-то это будет возможность пустить деньги в расширение бизнеса. Или ремонт сделать. Или закупить те товары, которые он не решался закупать. Для кого-то, и это очень важный момент, я прошу меня услышать - будет возможность автоматизировать свое предприятие, в особенности в сфере торговли. Я узнавала, сколько стоит купить компьютер, программы нужные, сканер штрих-кодов приобрести, принтер чеков… Все вместе стоит порядка 750 тысяч тенге. Маленькие магазины нуждаются в этом, но не могут себе этого позволить. Снизив ставку розничного налога, вы дадите возможность облегчить жизнь персоналу магазинов и сделать прозрачной финансовую деятельность. В конце хочу сказать, что очень верю в нашего президента. Он обдуманные решения принимает. Ну если он подписал документ, закон, в котором оговорена возможность снижения ставки розничного налога вплоть до 50%, уж, наверно, это было экономически выверено, просчитано. Не надо бояться, что бюджет на этом потеряет, мы все восполним за счет того, что люди, которые работают в серую, выйдут из тени. Потому что 2% это не 4%. И не 12%! Люди начнут трудоустраивать своих работников. Сегодня их не показывают не потому, что надо скрыть и нажиться, а просто потому, что надо выжить.

Их пример и нам наука

Еще один из выступивших предпринимателей сказал, что хотелось бы обратить внимание костанайских госорганов на опыт Кызылординской и Карагандинской областей, где ставка была снижена в прошлом году с 4 до 2%.

- Наше предприятие помогает малому бизнесу вести бухгалтерский и налоговый учет, у нас много фирм на обслуживании, которые сейчас ждут снижения розничного налога по Костанайской области, - сказала директор консалтинговой компании Айзада ДЮСЕМБАЕВА. - Почему? С января 2023 года порог по НДС снизили с 30 000 МРП до 20 000, и соответственно, малому бизнесу, который работает на упрощенке и платит свои 3%, стало очень легко к этому порогу приблизиться, а сверху платить 12% возможности нет. И предприниматели начинают открывать ИП на мам, пап, дробить фирмы... Бизнес хочет легализоваться, чтобы спокойно работать, принимать в штат больше людей. Но предприниматели ищут, где выгоднее. У них все просто: выросли расходы на банк - добавим к цене товара, есть налог 4% - на столько вырастет ценник... Поэтому у нас на выходе все такое дорогое. Предлагаю госорганам, депутатам и о конечном потребителе подумать. Не только же о магазинах речь, но и об услугах.

Снижением порога по НДС государство вроде бы подталкивает к розничному налогу. Но предприниматели прикидывают: он составляет 4%, а на спецрежиме упрощенной декларации все-таки 3%, так что от злосчастного порога надо исхитриться и отступить. Или пройти регистрацию в другом регионе - это, в отличие от упрощенки, позволяет спецрежим розничного налога.

Айзада Дюсембаева подтвердила, что предприниматели, которые были зарегистрированы в Костанайской области, переходят в Карагандинскую.

- У нас есть фирма на обслуживании, занимается интернет-торговлей электроприборами, - привела она пример, - ушли. В Карагандинской области они с «Каспи»-продаж платят по 2%, а в Костанае платили 4%. Все просто. Так что налоги наши будут утекать в другие области. Это вполне возможно. И это уже есть.

Идею снижения ставки розничного налога поддерживает депутат Костанайского гормаслихата Арман АЛПЫСОВ:

- Я понимаю позицию госорганов, но надо думать о развитии, об улучшении бизнес-климата в городе, а значит, о расширении налоговой базы. Надеюсь, в этом году коллеги поддержат предложение бизнеса. В Карагандинской области же ничего фатального не произошло.

Ждать или снижать?

Конечно, на встрече прозвучало мнение и представителя госорганов.

Темиржан Губайдоллин говорил, что и сегодняшняя ставка привлекательна для бизнеса / Фото Галины КАТКОВОЙ

- Приведу статистику. Если в 2022 году в Костанае 16 налогоплательщиков перешли на этот режим, то в 2023 году - уже 341 (режим вернули в мае 2023 года). С начала этого года подали заявление о переходе на него еще 34 налогоплательщика в связи с превышением порогового значения по упрощенному режиму, - проинформировал заместитель руководителя УГД по Костанаю Темиржан ГУБАЙДОЛЛИН. - Введение розничного налога уже намного облегчило налоговую нагрузку предпринимателям в связи с тем, что они освобождаются от НДС, здесь наша позиция предельно ясна. Мы не против снижения ставки, оставляем это на усмотрение маслихата. В заседаниях рабочей комиссии готовы участвовать.

Председатель Костанайского городского маслихата Омаргали БАЙГАБУЛОВ заявил, что высказывает свое мнение в данный момент как обыватель.

- Давайте оглядим наш город, проблем в нем много... Я считаю, что средств пока еще не хватает, - сказал он, - давайте этот год посмотрим, какие деньги мы сохраним, какие деньги можем, скажем так, отдать нашим предпринимателям. Мы не против снижения, но… Год начался сложно. Его проживем, а к концу вернемся к данному вопросу.

Айзада Дюсембаева возразила, что логичнее снизить ставку и посмотреть, как велики будут потери, если они будут. И напомнила, что вопрос оттока в другие регионы стоит реально.

- Почему бы в Костанае не создать такую бизнес-среду, чтобы, наоборот, к нам из других регионов шли на регистрацию. Это ведь тоже приток налогов, - сказала она. - Тем более что ничего критичного в плане потерь не прогнозируется. Начался мониторинг мобильных переводов, скрывать доходы все меньше возможностей, впереди декларирование физлиц… Я уверена, что статистика будет положительная. Давайте снизим ставку, станет плохо - вернете на следующий год. Ваше право.

Директор Ассоциации содействия предпринимательской деятельности Костанайской области Валентина ШМОНИНА советовала костанайским депутатам обязательно запросить информацию у карагандинских коллег. Кроме того, она считает, в отличие от специалистов службы госдоходов, что розничный налог со ставкой 4% очень мало востребован в Костанае. В городе действует свыше 31 000 субъектов МСБ. Получается, что только 1,1% из них перешли на этот специальный режим.

Кстати, с 15 января расширился список видов деятельности, занимаясь которыми, предприниматели имеют право переходить на розничный налог - с 190 до 364.