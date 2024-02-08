Об этом «НГ» сегодня сообщила учредитель ЧУ "Үндестік" Салтанат ИСМАГУЛОВА. Детский сад "Алтынай" размещается в здании ОШ № 4, его посещают 75 детей (по 25 в трех группах). Вечером 6 февраля родителям воспитанников сообщили, что 8 февраля заканчивается срок аренды помещения и продлевать его управление образования Костанайской области не намерено.

6 февраля. Около 20 родителей воспитанников детсада «Алтынай» собрались чтобы обсудить проблему с арендой



Договор с учредителем управление заключило с 2016 года по 2019 год. В феврале 2019 года его продлили на 5 лет.

- Еще с лета 2019 года меня просят освободить данное помещение. С того момента идёт активная переписка между мной, управлением и отделом образования Костаная, - пояснила "НГ" Исмагулова. - Все это время я пыталась найти подходящее помещение. Просмотрела все близлежащие большие коттеджи, но не нашла ни одного, в котором смогла бы создать все необходимые условия для размещения детей. Неоднократно обращалась с просьбой о продлении договора аренды, но получала отказ. Если рассматривать вариант аренды, то сейчас очень высокая ее стоимость. При этом в наших детсадах уже не раз было повышение зарплаты у воспитателей. Но нам, частникам, никаких дополнительных средств на повышение зарплаты не выделяется, в отличие от государственных детсадов. И здесь уже возникает вопрос: платить достойную зарплату педагогам - профессионалам своего дела, либо платить аренду. Все места в наших детсадах - с госзаказом, родители оплачивают только питание.

Салтанат Исмагулова отмечает, что в детсаду «Алтынай» для детей созданы комфортные условия

Учредитель детсада была на приеме у акима Костанайской области и акима Костаная. Родители писали письмо заместителю акима области по социальным вопросам Ринату Мухаметкали, но оно было переадресовано управлению образования.

- Аким области дал указание - решить вопрос положительно. Я ждала только положительного результата! - отметила Исмагулова. И пояснила: - Я не оповещала родителей все это время, чтобы не создавать социальное напряжение.

7 февраля ее пригласили на встречу в управление образования и вопрос с арендой для всех трех ее детсадов (при ОШ №№ 4, 10 и15) решился - ее продлили до 10 июня 2024 года.

- Вообще по городу 9 детсадов в данный момент с такой проблемой, и это, если я не ошибаюсь, около 700 детей, - подытожила Исмагулова. - Родителям предложили 480 свободных мест по городу. Только в моих трех садах 250 детей. И около 50 сотрудников останутся без работы.

У учредителя уже был опыт перемещения детсада из школы.

- Наш детский сад «Ясмин» изначально был открыт в здании профессионального лицея № 16 (ул. Бородина, 138/1). Когда там открывали школу, помещение было передано с баланса управления образования на баланс отдела образованияю. И тогда меня попросили освободить его. Детский сад перевезла на ул. 6-ю Солнечную (Костанай-2). Практически все дети и коллектив ушли с нами. Возили с разных концов города детей к нам и до сих пор возят.

Фото Андрея СКИБЫ