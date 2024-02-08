Проверка использования бюджетных средств, выделенных из резерва Правительства РК на реализацию проекта по строительству Smart-центра, была назначена Комитетом государственного аудита РК. В департаменте госаудита Костанайской области «НГ» сообщили, что аудит продлится до 19 января, о результатах нам сообщат. На этой неделе выяснилось, что управление строительства написало возражение по итогам аудиторской проверки.

- Согласно приказу Минфина РК, при несогласии с результатами аудиторского мероприятия аудиторский отчет или аудиторский отчет по финансовой отчетности подписывается руководством объекта с оговоркой о наличии возражений, - сообщила в ответе на официальный запрос «НГ» заместитель руководителя управления госаудита Костанайской области Альмира ЖАРКЕЕВА. - Учреждение (управление строительства - «НГ») подписало аудиторский отчет с возражением. В настоящее время возражение к аудиторскому отчету рассматривается апелляционной комиссией при Министерстве финансов РК.

В телефонном разговоре с корреспондентом «НГ» главный специалист-государственный аудитор Мураткан МУРЗАГАЛИЕВ пояснил, что проверка касалась бухгалтерского учета и в ее рамках выяснились проблемы с балансодержателем Smart-центра.

- Раз управление строительства написало возражение, то теперь апелляционная комиссии при Минфине будет рассматривать их около месяца, - отметил Мурзагалиев. - Посмотрим, на чью сторону встанет апелляционная комиссия.

В своем расследовании по строительству Smart -Центра, проведенном "НГ" при участии портала Vlast.kz, мы тоже выявили ряд нарушений. В частности, в открытых источниках нет договора на строительство здания Smart-центра с подрядной организацией BI Global (дочерняя компания BI Group). К договору прикрепляется техническая спецификация, в которой прописывается, из каких материалов строили Smart-центр, какое оборудование закупали и по каким ценам.

Из-за отсутствия договора у журналистов нет возможности проверить и сравнить, сколько средств заложили на строительство Smart-центра и какова реальная стоимость материалов и оборудования. При этом строительство здания обошлось местному бюджету в 4,8 млрд тенге, еще 6,5 млрд тенге выделил резерв Правительства РК. В итоге строительство костанайского Smart-Центра за 11 с лишним млрд тенге на данный момент оказалось самым дорогим в истории строительства подобных зданий.

Мы также обратили внимание на неожиданное переименование Smart-центра в IQOSTANAY и смену вывески.

Во сколько обошлась налогоплательщикам вывеска и кто ее изготовил, не знает даже заказчик работ — то самое управление строительства акимата Костанайской области, в отношении которого и назначалась аудиторская проверка.

Впрочем, как пояснил Муратхан Мурзагалиев, аудиторская проверка не касалась отсутствия договора на строительство и смены названия и вывески:

- Договор они предоставили. Его заключили с BI Global из одного источника. Есть ли договор в открытых источниках и соответствует ли указанная в нем сумма реальной стоимости материалов и другого, мы не проверяли. Это не в нашей компетенции. Как и смена названия, и изготовление вывески.

В чьей это компетенции и кто должен расследовать сомнительную трату более 11 млрд бюджетных тенге, в департаменте госаудита не пояснили.

Фото из архива "НГ"