9 ноября 2023 года в Костанае прошел форум приграничного сотрудничества Казахстана и России, который уже вошел в историю области как самое ожидаемое, дорогостоящее и загадочное событие. Впервые о нем заговорили 5 лет назад и анонсировали как форум с участием глав государств. Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин действительно приняли в нем участие, но с очень большого расстояния - онлайн из Астаны. В Костанае выступления президентов показывали на мониторах в здании Smart-центра, построенного специально для форума рекордно быстро и дорого. Спустя несколько месяцев после его открытия акимат области так и не предоставил договор на строительство, а сам центр привлек внимание государственного аудита. Тем не менее множество загадок вокруг центра и других «форумных» объектов, стоивших налогоплательщикам более 16 млрд тенге, не раскрыто до сих пор.

Дороже, чем в других регионах

Российская делегация побывала в Костанае 9 ноября 2023 года в рамках проведения форума приграничного сотрудничества Казахстана и России. Ни президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, ни президент России Владимир Путин в областной центр не приехали. Подключение из Акорды проходило в закрытом зале, длилось около часа и предназначалось для очень узкого круга хозяев и гостей форума. Представители СМИ находились в отдельном пресс-центре и слушали президентов в прямом эфире телеканала «Хабар-24» без возможности задать вопросы, пусть даже посредством телемоста.

В проектной документации Smart-Center / Cкриншот из проекта строительства инженерных сетей и благоустройства территории



Во время экскурсии по зданию Smart-центра нам подтвердили, что теперь оно называется Дворец школьников IQOSTANAY.

В реальности - IQOSTANAY/ Кто принял решение о переименовании, изготовил вывеску IQOSTANAY и за сколько, заказчик работ не знает / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Здание занимает территорию более 1 га. Стоимость проекта - более 11 млрд тенге, - рассказала старший методист отдела образования акимата Костаная Алтынай БЕКТУРГАНОВА. - Само здание современное, трехэтажное, площадью 12 000 кв. м, проектная мощность - 653 участника. При двухсменном обучении услуги дополнительного образования здесь могут получить 1 300 детей, проживающих в Костанае. Все абсолютно бесплатно. Организована работа 24 кружков с 25 группами с государственным языком обучения и 24 - с русским языком. Здание переименовали в Дворец школьников по примеру других городов.

Нам также сообщили, что подобных дворцов по республике уже было 5, костанайский стал шестым. Но, как выяснилось, построенные ранее объекты обошлись бюджету дешевле и возводили их точно не для дистанционной встречи Токаева и Путина. В некоторых городах под такие центры реконструировали готовые здания, чтобы сэкономить бюджетные средства, а не строили с нуля, как в Костанае.

Алтынай Бектурганова рассказала, что во Дворце школьников одновременно могут обучаться 1 300 детей / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Согласно проекту плана развития государственно-частного партнерства в социальной сфере на 2024-2028 годы, за счет средств местных бюджетов в 2023 году завершилось строительство 4 центров инновационного творчества - Дворцов школьников - на сумму более 30 млрд тенге в 4 регионах.

Документ сообщает, что в Павлодаре для размещения Дворца школьников на 300 мест реконструировали существующее здание колледжа, выделив на это 1,6 млрд тенге. В Актау, согласно документу, строительство Дворца школьников на 1 500 мест обошлось в 8,8 млрд тенге, при этом позже сообщалось, что его профинансировала международная нефтегазовая компания NCOC. В Алматы, согласно плану, центр инновационного творчества на 1 250 мест построили за 9 млрд. Кроме того, один центр построили в Шымкенте, итоговая сумма на его строительство составила 7,2 млрд. Судя по договорам госзакупок, как минимум один из дворцов в Алматы и дворец в Шымкенте строила та же компания, что и в Костанае.

В Костанае на строительство Smart-центра на 767 мест выделили сумму 11 млрд тенге, и, согласно плану, 4,4 млрд составили расходы из местного бюджета, а 6,5 млрд тенге - софинансирование. То есть почти половину из огромной суммы в 11 млрд тенге выделил местный бюджет, о чем ни разу не сообщали костанайские чиновники.

Стоит отметить, что финальная редакция документа уже не содержит разбивки по бюджету строительства, но это единственный документ, который можно найти в открытом доступе, где вообще фигурировали эти цифры.

Форум приграничного сотрудничества прошел во Дворце школьников 9 ноября 2023 года / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

На запросы журналистов акимат области несколько месяцев отвечал уклончиво, предоставляя только общую сумму, выделенную на строительство, и не уточняя распределение местного бюджета и правительственного резерва.

Тогда мы обратились к премьер-министру страны Алихану Смаилову с просьбой предоставить копии постановления правительства о выделении средств на строительство костанайского Smart-центра. Копий оказалось две. Первый раз 2,5 млрд тенге предусмотрели на «неотложные затраты (...) для финансирования строительства Smart-центра» в 2022 году. Второй раз на те же самые неотложные затраты 4,089 млрд тенге предусмотрели в 2023 году. Итого получаются те же самые 6,5 млрд тенге, о которых и сказано в проекте плана. Соответственно, оставшуюся сумму должен был выделить местный бюджет, но попытки выяснить это напрямую у костанайских чиновников долгое время были безрезультатными.

И только после жалобы акимат области наконец предоставил ответ с немного отличающимися суммами: согласно документу, из резерва правительства на строительство Smart-центра было выделено 6,5 млрд тенге, а из местного бюджета - 4,2 млрд тенге.

Разбивка затрат в рамках форума приграничного сотрудничества Казахстана и России / Инфографика Данияра МУСИРОВА

Наглядно понять, насколько велика сумма строительства дворца для форума, нам помогли в управлении образования Костанайской области, куда мы обратились за информацией о ремонтах других, не менее важных объектов образования - обычных школ.

- В 2023 году на ремонт 163 школ области выделили 5,7 млрд тенге, - пояснил заместитель руководителя управления Аблай УМАРОВ. - В том числе на капитальный ремонт 18 школ - 3,6 млрд тенге, на текущий ремонт 145 школ - 2,1 млрд тенге.

На ремонт почти трети школ области - всего их 445 - ушло в два раза меньше средств, чем на строительство одного дворца.

Дворец вместо центра

Но как получилось, что Smart-центр вдруг стал Дворцом школьников? Этот вопрос мы вновь адресовали управлению образования Костанайской области.

Там сослались на приказ министра образования от 2013 года, согласно которому дворцы школьников входят в организации дополнительного образования, и также пояснили, что так как в Костанае отсутствует Дворец школьников, то новой организации дополнительного образования как раз решили дать название Дворец школьников IQOSTANAY. При этом при разработке проектно-сметной документации и строительстве здания пользовались проектным названием «Smart-центр».

Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подключились к форуму онлайн из Астаны / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Название IQOSTANAY же было дано в связи с тем, что «в данном учреждении дети и подростки в полной мере смогут раскрыть свои способности в научной и технической сферах».

Если смена названия объясняется приказом министра, датированным 2013 годом, то почему здание, которое строили в 2023 году, сразу не назвали «Дворец школьников»? На наш прямой вопрос, согласно какому документу проект Smart-центра изменили, в управлении не ответили, но добавили, что смена названия никак не удорожила проект.

Во всех официальных документах упоминается старое название, в том числе - в проекте благоустройства и инженерных сетей, который опубликован на сайте госзакупок. Согласно ему, входная группа и территория перед зданием выглядят по-другому. Никакого дополнительного соглашения или любого другого документа, регламентирующего изменения в проекте и смену названия, мы не нашли.

Зато нашли коммерческое предложение на изготовление объемной световой вывески. К предложению прикреплена подробная техническая спецификация и фото вывески, на котором четко видна игра букв с названием Smart Center. И указано, что разработчик - алматинское ТОО «Ок.Медиа» - готово сделать ее за 9 млн 750 тысяч тенге.

Директор ТОО «Ок.Медиа» Елена НОВОЖИЛОВА подтвердила, что фирма давала это коммерческое предложение, но, по ее словам, компания не прошла по цене. Она также заявила, что о смене названия на тот момент речи не шло.

- Почему этот документ лежит на сайте госзакупок, я не знаю. К новой вывеске IQOSTANAY наша фирма никакого отношения не имеет, кто ее изготавливал, я не знаю, - также сообщила журналистам она.

Тогда мы направили запрос заказчику работ по изготовлению вывески - управлению строительства, архитектуры и градостроительства. И получили еще более загадочный ответ.

- При разработке проектно-сметной документации и строительства здания использовалось проектное названия Smart-центр, - сообщил руководитель отдела Дамир АЙМАГАМБЕТОВ. - Подрядная организация напрямую заключала договор с изготовителем (поставщиком). В связи с этим предоставление сведений изготовителя (поставщика) и стоимости не предоставляется возможным. Более того, название здания для детей школьного возраста на IQOSTANAY было изменено в период строительства, и вывеска изготавливалась в пределах сметной стоимости строительства, что не противоречит действующему законодательству.

То есть заказчик работ с полной серьезностью уверяет, что не знает, какая подрядная организация и у кого заказывала вывеску стоимостью почти 10 млн тенге налогоплательщиков. И при этом еще и ссылается на закон.

Остается открытым вопрос о том, является ли в принципе законным строительство Smart-центра стоимостью 11,3 млрд тенге, учитывая, что договора на его возведение по сей день нет в открытых источниках.

Здание есть, договора нет

Мы несколько месяцев искали и запрашивали договор на строительство Smart-центра между заказчиком работ - управлением архитектуры и градостроительства Костанайской области и подрядчиком - ТОО BI Global. О существовании этого договора нам известно только со слов руководителя отдела технического надзора областного управления архитектуры и градостроительства Дамира Аймагамбетова.

Ни на сайте госзакупок, ни в других открытых источниках нет даже упоминания о заключении договора, не говоря уже о технической спецификации.

Почему документов нет, а здание есть? Ведь это является грубейшим нарушением - без заключенного договора на строительство деньги из бюджета перечислены быть не могут, тем более из резерва правительства, да еще и такие огромные.

В попытках ответить на этот вопрос мы отправили более 10 официальных запросов заказчику работ - управлению архитектуры и градостроительства Костанайской области. Мы предлагали предоставить копии договора, отправить ссылку на договор на сайте госзакупок или объяснить по телефону, как его найти.

Заказчик работ упорно письменно отвечал стандартную фразу: договор есть на сайте госзакупок, но ничем ее не подтверждал. Попытки лично связаться с руководителем отдела управления Дамиром Аймагамбетовым тоже не увенчались успехом.

Паспорт объекта строившегося Smart-центра / Фото из архива «НГ»

Независимый казахстанский юрист Сергей УТКИН в комментарии журналистам отметил, что по закону «О государственных секретах» сведения о формировании и расходовании средств из республиканского и местного бюджетов не подлежат засекречиванию. Исключение составляют сведения, которые раскрывают обеспечение безопасности республики.

- Поскольку ваш Smart-центр, или Дворец школьников, не имеет никакого отношения к обеспечению безопасности страны, все сведения о финансировании его строительства должны беспрепятственно предоставляться. Если объект построен за счет бюджетных народных денег, здесь никаких секретов и коммерческой тайны быть не может, - считает эксперт.

Не получив ответа от государственных органов, мы направили запрос исполнителю работ - компании ТОО BI Global, но компания также не ответила журналистам. BI Global входит в крупный строительный холдинг BI Group предпринимателя Айдына Рахимбаева.

Жители разных городов страны неоднократно жаловались на низкое качество домов, построенных BI Group или ее «дочками», а строительство стадиона в Туркестане и вовсе обернулось скандалом. Как сообщал в марте 2021 года «Хабар-24», матч чемпионата Казахстана по футболу, прошедший под проливным дождем, обнажил все недостатки: «То ли осадки были обильными, то ли подвела дренажная система - сейчас в этом разбирается специальная комиссия. Точно известно одно - международный стадион, рассчитанный на 7 тысяч зрителей и стоивший государству $39 млн, первую же проверку не прошел». В том же месяце интернет-портал Vlast.kz рассказал о модульном госпитале для пациентов с коронавирусом в Алматы, который был построен почти год назад на средства из бюджета: «Акимат города и компания BI Group, его строившая, отказываются детализировать стоимость строительства, власти города дают противоречивые данные о работе больницы, а компания Deloitte, проводившая аудит этого социально значимого проекта, и вовсе не считает нужным отвечать на запросы о получении копии отчета. Антикоррупционное ведомство тем временем ведет расследование о хищении средств при строительстве объекта, но никак не комментирует ход дела».

Как видно из расследований коллег республиканских изданий, компания легко получает очень крупные и дорогостоящие объекты, делает массу нарушений, а особых наказаний за это не следует.

Под прицелом госаудита и служебного расследования

Почему же костанайские чиновники так боятся назвать конкретные суммы расходов и предоставить копию договора на строительство Smart-центра, который, по их словам, железно есть? Похоже, эти вопросы заинтересовали не только нас. Эксперты Высшей аудиторской палаты тоже поставили под сомнение целесообразность выделения столь огромной суммы на строительство одного-единственного здания, пусть и суперсовременного.

Оборудование Smart-центра (Дворца школьников) / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

В ответе на официальный запрос Мейрамбек АХМЕТОВ, руководитель аппарата Высшей аудиторской палаты, заявил, что в своем заключении к отчету правительства об исполнении республиканского бюджета за 2022 год палата отметила «нераскрытие в отчете правительства целесообразности безотлагательного финансирования данного проекта за счет средств резерва правительства».

Также не были утверждены показатели прямого результата, которые планировалось достичь в результате его реализации администратором бюджетных программ - Министерством просвещения.

То есть в отчете правительство не смогло раскрыть целесообразность рекордно быстрого финансирования и не объяснило, каким будет конкретный результат от строительства костанайского Smart-центра.

Ахметов также добавил, что «по вопросам целесообразности строительства здания Smart-центра в Костанае аудиторское мероприятие в 2023 году Высшей аудиторской палатой не проводилось», однако пояснил, что анализ эффективности планирования и использования бюджетных средств проводится при государственном аудите.

Smart-центр попал и под его пристальное внимание. В ответе на официальный запрос заместитель руководителя департамента внутреннего государственного аудита по Костанайской области Альмира ЖАРКЕЕВА подтвердила, что департаментом назначено аудиторское мероприятие в отношении управления строительства, архитектуры и градостроительства по вопросу использования бюджетных средств, выделенных из резерва правительства для строительства Smart-центра. Аудит должен быть проведен до 19 января.

Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК в ответ на наш официальный запрос сообщил, что тоже выявил нарушения, но они уже устранены.

Заместитель председателя комитета Ренад АХМЕТОВ пояснил, что по акту выполненных работ за декабрь 2022 года для Smart-центра было приобретено медийное оборудование и система освещения на 1,3 млрд тенге. В него входили: LED-экраны, микрофонные пульты председателя и делегатов (вероятно, форума приграничного сотрудничества), видеоматрицы для управления камерами, лебедки электрические и секции дорог занавеса, мультимедийные конгресс-терминалы председателя и делегатов, шкаф преобразователя частоты, двухместные кабины переводчика, машина посудомоечная, колонные громкоговорители, пароконвектомат, процессор для светодиодного экрана, оптоволоконный удлинитель видеосигнала и программное обеспечение построения модели зала, управления микрофонами и управления камерами. Это оборудование было включено в общую сметную стоимость строительства.

Комитет госаудита при проверке дворца выявил недостачу товаров на 8,7 млн тенге, позже нарушение устранили / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

В результате проверки комитет выявил недостачу товаров на сумму 8,7 млн тенге.

- Недостача восстановлена путем поставки технологического оборудования, - пояснил заместитель председателя. - Должностное лицо за технический надзор привлечено к дисциплинарной ответственности. Вместе с тем акимату Костанайской области рекомендовано провести служебное расследование в отношении должностных лиц, задействованных в реализации вышеуказанных проектов, в том числе руководства управления.

Кстати, в середине октября 2023 года аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ официально заявлял на аппаратном совещании, что форум приграничного сотрудничества - «хорошее основание просить деньги из республики».

Марат Жундубаев ни разу не сообщал, что 4,5 млрд тенге на форум взяли из местного бюджета, а управление финансов проигнорировало наш запрос о том, по какой статье расходов потратили такую сумму / Фото из архива "НГ"

- Моя работа как акима заключается в привлечении средств из разных источников, - говорил Жундубаев. - Я вижу, когда пишут: «С форумом связано все».

Не к форуму, а для детей?

А пока в попытках скрыть тайну строительства IQOSTANAY чиновники стали нас убеждать, что Дворец школьников вообще строился исключительно для детей и к форуму не имеет никакого отношения. Но не заметили, как противоречат друг другу.

- Строительство Smart-центра для детей школьного возраста не связано с проведенным форумом. Главной целью строительства является реализация государственной образовательной политики в области дополнительного образования для детей. Данный объект позволит молодежи развивать свои способности и таланты, - ответил на очередной наш запрос Дамир Аймагамбетов.

Однако еще задолго до появления здания Марат Жундубаев четко подтверждал: Smart-центр строится к форуму.

Реконструкцию триатлон-парка тоже запланировали к проведению форума в ноябре 2023 года, но закончат только к концу 2024-го / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- В рамках подготовки к межрегиональному форуму планируется строительство Smart-центра, реконструкция северной части Притобольского парка (триатлон-парк), ремонт освещения на улицах города, изготовление и установка остановочных павильонов, озеленение улиц, реконструкция фонтанов, замена брусчатки, ремонт фасадов многоэтажных домов, капитальный ремонт домов и оформление города, средний ремонт пр. Абая в границах улиц Тауелсиздик - путепровод, строительство дороги между северо-западной частью города и микрорайоном Аэропорт, - перечислял все объекты аким Костаная 26 мая 2023 года.

Жундубаев добавлял, что на все эти постройки и мероприятия к форуму выделили более 15 млрд тенге.

А еще раньше, летом 2018 года, о том, что в Костанае планируется строительство Smart-центра и что именно в нем пройдет форум приграничного сотрудничества, сообщал работавший тогда акимом Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.

- Средства для проектирования в городе уже заложены, - отмечал 11 июня 2018 года на селекторном совещании глава региона. - В 2020 году планируется Форум приграничных областей, возможно, он будет в Костанае, и тогда мы его проведем уже в этом Smart-центре.

Очевидно, что форум планировали провести в 2020 году, но, видимо, из-за пандемии отложили на 2023-й.

Помимо заявлений акима Костаная и экс-акима региона, есть еще один аргумент, подтверждающий, что Дворец школьников строили именно к форуму приграничного сотрудничества.

Согласно заданию на проектирование, благоустройство Smart-центра проводилось в рамках проведения Форума приграничного сотрудничества

В задании на проектирование инженерных сетей и благоустройства к Smart-центру, опубликованном на сайте госзакупок, одним из оснований, помимо нацпроекта качественного образования, указан «План мероприятий по проведению XIX форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в 2023 году. А адрес проектирования совпадает с адресом нынешнего Дворца школьников IQOSTANAY, который строили как Smart-центр.

После форума хоть потоп?

Еще одной загадкой остается строительство других объектов и проведение мероприятий, которые тоже «подогнали» под форум, потратив немалые бюджетные средства. В их числе - реконструкция городских фонтанов, установка мраморных лавочек и урн, высадка сосен, пирамидальных тополей и кизильника из Башкортостана, а также реконструкция триатлон-парка, которую закончат только в конце 2024 года.

Сосны из Башкортостана в Костанае / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

И если обновление фонтанов и лавочек искренне порадовало горожан, то спешная высадка башкирских деревьев и кустарников, часть из которых погибла, никак не вписывается в концепцию заботы о жителях. Сейчас близко высаженные к проезжей части улиц сосны, тополя и кизильник задыхаются от грязи и пыли. Сколько из них доживут до весны и как долго протянут, большой вопрос.

О том, что с хвойными лучше вообще не экспериментировать вдоль дорог, много раз говорила биолог Елена ПИКЕЛЬНАЯ:

- Что должны помнить озеленители при посадке хвойных? Городские сосны и ели могут нормально расти только в массиве лиственных деревьев, будучи защищенными от воздействия выхлопных газов, пыли, ледяных зимних ветров. Ни в коем случае нельзя высаживать хвойники вдоль дорог. Высаживать нужно с большим, неповрежденным земляным комом и целыми корнями. Обязательно нужно обеспечивать уход после посадки, как, впрочем, и лиственными деревьями. Только при соблюдении этих правил сосны и ели не станут обреченными каторжанами на наших улицах.

Практически все башкирские сосны за сотни миллионов тенге высадили вдоль улиц Костаная, да еще и с очень интенсивным движением. На вопрос о том, почему именно сосны, а не другие, более стойкие к выхлопным газам деревья, работавший тогда руководителем отдела ЖКХ акимата Костаная Данияр САБИТОВ в мае 2023 года искренне отвечал:

- Потому что они зимой и летом одним цветом, а когда точно пройдет форум, мы не знаем.

И добавлял: деревья высадили вдоль маршрута российской делегации. И если она приедет глубокой осенью или зимой, ее глаз будут радовать зеленые сосны, а не голые стволы лиственных деревьев. Мнение налогоплательщиков, за счет которых эти деревья высадили, чиновников явно не волновало.

Что касается триатлон-парка, то его гости из России точно не увидели, ведь строительство закончат только к концу 2024 года, но официально по сей день реконструируют к форуму.

Редакция продолжит задавать вопросы чиновникам в надежде раскрыть загадки строительства центра, а также следить за служебными расследованиями в отношении ответственных за него чиновников.