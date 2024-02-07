В Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" возобновили поиски провалившегося под землю автобуса с горноспасателями, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Валерия Бугаева

Сейчас на месте обвала специалисты приступили к горным работам, чтобы обезопасить ведение дальнейших раскопок на дне обвала. По данным пресс-службы ДЧС Павлодарской области, вокруг провала произведут обвалование для ограждения. Специалистам предстоит расширить боковые траншеи и углубить аппарель до дна обвала.

"С помощью тяжелой горной техники организовали работы по съезду на дно провала. Это продолжение поисковых работ, которые проводятся для того, чтобы более безопасно добраться до дна воронки. Сейчас убираем нависшие борта, которые могут в любой момент отколоться, и после уже будем спускать технику на дно провала к месту, где предположительно находится автобус", - рассказал корреспонденту Tengrinews.kz генеральный директор АО "Майкаинзолото" Куаныш Ботин.

После того как будет проложен съезд, к поисково-спасательным работам на дне воронки приступят и спасатели.

"Мы привлекли специалистов экспертной организации, которые провели геосканироание и указали два основных участка, где залегает металлический объемный предмет. Оба участка находятся на дне провала. Задача стоит с особой осторожностью и соблюдением правил техники безопасности постараться добраться до этих участков и найти людей", - заключил Ботин.

По информации пресс-службы ДЧС, работы, как и прежде, будут идти в круглосуточном режиме.

"За подготовку безопасного проезда техники на дно обвала отвечает само предприятие. Как только они завершат подготовительные мероприятия, возобновятся поисково-спасательные работы. Силы и средства ДЧС Павлодарской области находятся на месте ЧС в режиме ожидания", - отметили в пресс-службе регионального ДЧС.

Напомним, 5 февраля на территории рудника АО Майкаинзолото» приостановили поиск провалившегося в недействующую шахту автобуса с людьми. Сообщалось, что на дне воронки обвала, где идут раскопки, высок риск обрушений и провалов. Чтобы исключить опасность и угрозу жизни участникам спасательной операции, требовалась помощь эксперта для обследования всего периметра обвала.