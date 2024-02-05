На месте обвала на территории АО "Майкаинзолото" приостановлены поисково-спасательные работы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: ДЧС Павдодарская область

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области, вести поиск на дне воронки очень опасно. По данным исследования, которое провели специалисты ТОО GRP-RIDDER-GROUP, структура грунта на дне провала изменена и ослаблена. Установлены полости и пустоты, как на месте проводимых работ, так и под ними. Риск обрушений и провалов очень высок.

"Проведение каких-либо горных, поисково-спасательных работ на данном участке связано с повышенным риском для всех участников поисково-спасательных работ. Заместителем руководителя ликвидации аварии - заместителем директора Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС Ерланом Жаркимбековым принято решение о приостановке проводимых работы в связи с имеющейся угрозой для жизни работающих спасателей, машинистов экскаватора", - прокомментировали в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

В ведомстве добавили, что руководство АО "Майкаинзолото" совместно с павлодарским филиалом республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб пригласит эксперта в области промышленной безопасности, горных, геологических работ, который обследует весь периметр обвала и даст заключение либо о продолжении, либо полной приостановке проводимых поисково-спасательных работ.

Сейчас все силы и средства ДЧС Павлодарской области находятся на месте проведения работ.

Ранее в ассоциации аварийно-спасательных служб Казахстана отметили, что мировой опыт проведения поисково-спасательных работ показывает, что в случаях высокого риска, реальной угрозы для жизни и здоровья спасателей, необходимо принимать непростое решение о приостановке работ или об их полном прекращении.

Напомним, пропавшими значатся 55-летний водитель оперативного автомобиля Айып Тлеубергенов и 36-летний заместитель командира взвода Айдос Шаймерден.