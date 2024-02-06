Депутаты Мажилиса проголосовали за назначение Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Казахстана. При этом некоторые фракции воздержались от голосования за Бектенова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото пресс-службы Акорды

Сегодня в нижней палате парламента представлено пять политических партий: Amanat (партия власти), Respublica, "Ауыл", ОСДП и Народная партия Казахстана (НПК).

Во фракции Amanat 63 депутата, в НПК - 5 депутатов, в "Ак жоле" - 6 депутатов, в ОСДП - 4 депутата, в "Ауыле" - 6 депутатов, в партии Respublica - 5 депутатов (еще один мандат недавно стал "вакантным" после ухода Динары Шукижановой). Также есть депутаты-одномандатники. Всего в Мажилисе 98 депутатов.

Две из пяти фракций - НПК и ОСДП - заявили, что воздержатся от голосования.

Как отметил руководитель фракции ОСДП Асхат Рахимжанов, фракция понимает наметившийся уклон на предстоящее усиление борьбы с коррупцией и излишним бюрократизмом. В этом ключе они поддержали кандидатуру Бектенова.

"В то же время в Казахстане остается много проблемных, резонансных вопросов. В каждой сфере их накопилось достаточно. Чего стоит только многострадальная теплоэнергетическая отрасль. Даже несмотря на то, что есть положительные показатели роста ВВП, снижения инфляции, большинству населения это незаметно, и они просто этого не чувствуют. Остаются нерешенными вопросы по жилью для уязвимых слоев населения, высокий уровень закредитованности, не решены социально-экономические проблемы села и многое другое", - сказал депутат на пленарном заседании.

Рахимжанов подчеркнул, что Казахстану требуется свежий взгляд на решение указанных вопросов.

"Нужна прорывная инициатива по построению нового экономического курса, фундамент которого прошлый состав правительства так и не заложил. И у нас есть определенные сомнения по новому кандидату в премьер-министры. Впрочем, жизнь покажет, но фракция ОСДП воздержится при голосовании", - заявил он.

Глава фракции НПК Магеррам Магеррамов отметил, что для реального повышения темпов экономического роста необходимы новые эффективные формы управления, организации и стимулирования развития малого и среднего бизнеса в Казахстане. В первую очередь это должно коснуться налоговой системы.

"Почему мы считаем это важным? Потому что именно в социальной сфере реализуются результаты экономической политики правительства. Без экономических успехов, без роста экономики мы рискуем тем, что социальные программы могут остаться лишь нашими благими пожеланиями. Мы предлагаем новому главе правительства пересмотреть подходы к инвестиционной политике, пора от количественных показателей переходить на качество и эффективность конечных результатов", - сказал Магеррамов.

По мнению депутата, нерешенность вопроса ценообразования очень сильно осложнит осуществление экономической реформы.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, фракция Народной партии Казахстана приняла решение воздержаться по кандидатуре Олжаса Бектенова на должность премьер-министра. Решение фракции - это сигнал к тому, что пора правительству менять подходы и не наполнять новые формы старым содержанием. Пока наши сомнения не будут развеяны решительными действиями нового премьер-министра, у нас такая позиция", - добавил Магеррамов.

Напомним, Олжас Бектенов стал новым премьер-министром Казахстана. За его кандидатуру в Мажилисе проголосовали 69 депутатов из присутствующих, еще семь воздержались.