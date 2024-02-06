Депутаты Мажилиса проголосовали за кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Олжас Бектенов официально станет новым премьер-министром Казахстана после того, как Президент подпишет соответствующий указ. Затем будет сформирован новый кабинет министров

Министров обороны, внутренних дел и иностранных дел Глава государства назначает самостоятельно.

Отметим, что по закону кандидатуру премьер-министра предлагает партия, набравшая наибольшее количество голосов на последних выборах. На сегодняшний день это партия Amanat.

Утром 6 февраля фракция Amanat предложила на пост премьер-министра Казахстана кандидатуру Олжаса Бектенова. Олжас Бектенов родился 13 декабря 1980 года в Алматы, закончил Казахскую юридическую госакадемию. Ранее он занимал должность руководителя Администрации Президента.