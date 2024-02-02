12 января на сайте Министерства промышленности и строительства РК опубликовали уведомления о нарушении лицензий. В документах, на которые обратили внимание республиканские СМИ, указано, что АО "ССГПО" и АО "Качары руда" не исполнили обязательства по обучению казахстанских кадров за 2022 год, а также не произвели перечисления в областной бюджет на социально-экономическое развитие региона. На устранение нарушений предприятию дали 3 месяца. Сегодня, 2 февраля, корреспондент "НГ" попросил прокомментировать претензии министерства генерального директора АО "ССГПО" Сергея НАПОЛЬСКИХ.

- У нас все отчисления выполняются, это просто недостоверная информация, которая была опубликована, - сказал Напольских. - Сейчас наши юристы и экономисты готовят опровержение этой информации. Все, больше мне нечего комментировать.

Напольских сообщил, что уведомление и какие-либо докумены о нарушениях АО "ССГПО" от министерства не получало.

Отметим, что документы за подписью вице-министра промышленности и строительства РК Ирана Шархана до сих пор доступны на сайте ведомства.