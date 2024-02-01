Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение (ССГПО), входящее в Евразийскую группу (Eurasian Resources Group, ERG), получило в октябре 2023 года уведомление от министерства промышленности и строительства (МПС) о нарушении обязательств по трем добычным лицензиям, выданным в 2020 году. Документ был размещен на сайте минпромышленности 12 января 2024 года, передает inbusiness.kz.

Судя по содержанию документа, основные претензии отраслевого ведомства по трем лицензиям касаются недостаточного финансирования обучения казахстанских кадров и неполных ежегодных отчислений в бюджет Костанайской области на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры, в том числе по перечню согласованных с областным акиматом объектов, за период 2021-2022 годов. Кроме того, по одной из лицензий ССГПО профинансировал НИОКР за период 2022 года на 98,9% – 175,6 млн тенге вместо запланированных 177,6 млн.

В итоге предприятию ERG было дано три месяца на то, чтобы устранить нарушения, оплатить неустойки по неисполненным за отчетный период обязательствам и предоставить подтверждающие документы по их погашению. В письме не уточняется, будут ли отозваны эти лицензии у ССГПО в случае невыполнения требований МПС, что, в принципе, является легитимным.

Кроме того, уведомление о невыполнении обязательств по лицензии на добычу, полученной в 2020 году, было одновременно выставлено в октябре 2023 года АО "Качары Руда", которое также входит в Евразийскую группу через ССГПО. Это предприятие ERG якобы тоже не произвело ежегодные отчисления в бюджет Костанайской области по перечню объектов, согласованных с областным акиматом, за период 2022 года. Компании также предписано устранить нарушения и выплатить неустойку с последующим документальным подтверждением ее оплаты.

Напомним, одним из акционеров ERG является казахстанское правительство, владеющее 40% акций корпорации. В совете директоров группы оно представлено вице-премьером Сериком Жумангариным и министром финансов Еруланом Жамаубаевым. Другими держателями ее акций являются Александр Машкевич – 20,7%, семья Алиджана Ибрагимова – 20,7% и Патох Шодиев – 18,6%.

К слову, в корпоративных коммуникациях Евразийская группа обычно подчеркивает сфокусированность на социальных инвестициях в регионах ее присутствия. Более того, корпорация даже провела в прошлом году исследование и оценку своего полного вклада в социально-экономическое развитие Казахстана в 2021-2022 годах.

Отметим, что выручка за 2021 год у ERG составила 8,5 млрд долларов, а за 2022 год – 7,9 млрд долларов.