Уголовное дело в отношении Владислава ОГАНЕСЯНА закончили рассматривать в суде № 2 Костаная 1 февраля. Он обвинялся в обмане пенсионеров на крупные суммы денег.

Согласно материалам дела, парень устроился работать курьером через Телеграм-канал, в котором неустановленные лица давали ему задания - приходить по конкретным адресам и забирать деньги. При этом представляться нужно было другим именем, а еще надевать маску, либо натягивать капюшон, чтобы потерпевшие не могли разглядеть лицо.

Всего Оганесяну вменяются 11 эпизодов на общую сумму ущерба более 10 млн тенге. Свою вину подсудимый полностью признал, но сообщил, что часть денег отдавал своим друзьям. Они проходили по этому делу свидетелями и заявили, что не знали, чем занимался Оганесян, а деньги отдавал, потому был им должен.

Суд назначил Оганесяну 5 лет лишения свободы в колонии средней безопасности.

- Ваша вина полностью доказана вашими признательными показаниями и показаниями свидетелями, - разъяснил приговор судья Нурлан БЕКИШЕВ.

Адвокат подсудимого настаивал на условном сроке для подсудимого, но судья посчитал, что в деле слишком много эпизодов и слишком большая сумма ущерба.

Приговор может быть обжалован в течение 15 дней со дня оглашения.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ