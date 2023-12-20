Уголовное дело в отношении жителя Лисаковска Владислава ОГАНЕСЯНА продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 20 декабря.

Он обвиняется в обмане пенсионеров на крупные суммы денег. Парень устроился работать курьером через Телеграм-канал, в котором неустановленные лица давали ему задания - приходить по конкретным адресам и забирать деньги. При этом представляться нужно было другим именем, а еще надевать маску, либо натягивать капюшон, чтобы потерпевшие не могли разглядеть лицо.

Всего ему вменяется 11 эпизодов на общую сумму ущерба более 10 млн тенге. Свою вину Оганесян полностью признал.

Сегодня в суде допросили онлайн несколько потерпевших.

Пенсионерка Ирина КОТОВА сообщила, что ее маму обманул дроппер Оганесян.

- Я пришла к маме, она меня спрашивает: «Где Ян?» Это мой внук и ее правнук, - пояснила суду Котова. - Я ответила: «Как где? Гуляет». Она мне говорит, мол, нет, его сбила машина, он в больнице, мне звонили. Я ей говорю: «Так тебя надули! Это мошенники». Тогда она созналась, что уже и деньги им отдала.

На вопрос государственного обвинителя Даурена Дербисова о мере наказания для Оганесяна, Котова сказала, что его нужно непременно посадить.

Вторая потерпевшая, пенсионерка Людмила БОГДАНОВА тоже просила реальный срок для подсудимого. Она ему отдала около 1,5 млн тенге наличными.

- Он мне сказал, что моя дочь сбила человека, нужны деньги. Я отдала все, что было, - пояснила Богданова.

Пенсионерка Елена КОЗЫРЕВА - инвалид, сейчас уже не может ходить. Когда ее навестил Оганесян, Козырева еще передвигалась с помощью костылей.

- Сказали, что дочь в больнице, я ответила, что у меня больших денег нет, только 1000 долларов и 400 000 тенге, - сообщила суду потерпевшая. - Сказали: «Отдавай все!». Я отдала.

- Вы сознавали, что забираете последнее у женщины-инвалида? - поинтересовался у подсудимого судья Нурлан БЕКИШЕВ. - Вы же были в сознании. Понятие совести для вас что-то значит? Вы говорите, что выполняли работу. А если бы вам сказали убить человека? Вы же забирали деньги. Тем более - незаконным путем... У вас же ум не отняли, чувства не отняли, совесть не отняли?

- Я выполнял свою работу, - ответил Оганесян. - Я просто был курьером денежных средств. Что мне говорили, то и делал.

Еще одной потерпевшей Нине СМИРНОВОЙ - 86 лет. Пенсионерка с трудом рассказывала, как у нее выманили деньги. Отдала все, что накопила, около 1 млн тенге. Когда потерпевшим показывали онлайн Оганесяна, многие его не узнавали, потому что он был в маске, да и зрение у пенсионеров не позволяло его разглядеть. Некоторые узнавали, потому что просматривали записи с камер видеонаблдения, установленных в подъездах. На отдельных видео лицо парня было четко видно, отмечали потерпевшие.

Владислав Оганесян добавил, что приходил к пенсионерам не один, а с приятелями: Никитой Энгельгардтом и Алишером Алшимбаевым. Ходили либо втроем, либо по двое. Деньги - 10% от полученной суммы - делил в зависимости от того, кто с ним шел.

- Какова была их роль в этом деле? - спросил судья.

- Просто для охраны. Костанай - город опасный, особенно некоторые его районы, поэтому мне так было спокойнее, - ответил подсудимый.

Когда в суде детально разобрали эпизод, в котором Оганесян пришел к пенсионерке вместе со своими друзьями, выяснилось, что это было в мае, около трех часов дня. И не в самом опасном районе Костаная. Зачем Оганесян ходил вместе с ними, непонятно. Притом, что они ждали в подъезде, а не заходили вместе с ним. На вопрос судьи о том, осознавали ли его приятели противоправность своих действий, Оганесян ответил утвердительно.

Энгельгардт и Алшимбаевым проходят по этому делу свидетелями, которых планируют допросить на следующем судебном заседании, после допроса оставшихся потерпевших. Оно назначено на 5 января 2024 года.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ