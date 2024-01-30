Об этом сообщил аким Рудного Виктор ИОНЕНКО на аппаратном совещании в понедельник, 29 января. Кроме того, до конца этой недели власти намерены разобраться с судьбой поликлиники, которую хотят построить в том же районе.

Фото из архива "НГ"

- Начато строительство школы, два ФОКа мы планируем начать строить 1 апреля, - сказал Ионенко. - В апреле будет готова проектно-сметная документация по строительству торгово-развлекательного центра. Вопрос о поликлинике пока на стадии обсуждения. Вы знаете, наша существующая поликлиника маленькая, здание не приспособлено - бывшее общежитие. Помимо поликлиники в 11-м микрорайоне, планируется строительство и в 39-м микрорайоне.

По словам акима Рудного, на строительство двух ФОКов выделено 1,3 млрд тенге.

Проекты по теплоснабжению, канализации и водопроводу для новых зданий 11-го микрорайона - в разработке. Ионенко ставит задачу до конца лета 2024 года завершить строительство всех коммуникаций.

- Это сложная задача, но без нее мы ФОКи ввести в эксплуатацию не сможем, - отметил аким. - Поэтому до 15 марта, крайний срок - 1 апреля, надо завершить ПСД и экспертизу. И с 15 мая начать строительно-монтажные работы. Сложнее вопрос с электроснабжением. Нам нужно 5,5 МВт на микрорайон. Для примера - рядом весь район Беимбета Майлина потребляет не больше 4 МВт. Поэтому работа серьезная. Проектируются четыре линии электроснабжения и пять трансформаторных подстанций. Иначе мы не введем в эксплуатацию ни один объект. Срок ввода в эксплуатацию школы - 1 декабря 2024 года.

План по застройке пустыря в центре Рудного - очень давний. О том, что там будет построен ФОК, заявлял еще в 2018 году аким Бахытжан Гаязов. Тогда там же предлагали построить рынок, но от этих планов, судя по всему, отказались. О том, что ПСД для физкультурно-оздаровительного комплекса готово, заявлял в интервью "НГ" в феврале 2021 года другой аким Рудного - Куандык Испергенов.

В декабре 2023 года прошли слушания плана детальной планировки, в котором не только подтвердили планы строительства ФОКа, но и сообщили, что строить будут сразу два комплекса.