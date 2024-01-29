9 председателей ОСИ микрорайона Юбилейный и представитель городского акимата собрались в подвале дома № 19 вечером пятницы, 26 января, чтобы обсудить проблему вывоза мусора.

- У нас большие вопросы к ТОО «Тазалык-2012» - мусор по всему микрорайону не вывозится вовремя, - пояснила председатель ОСИ «Юбилейный 8» Анара ЖАНДИЛЬДИНА. - Вместо 7 дней его не вывозят по 10-15 дней! Мы хотим сменить эту компанию, так как предприятие не справляется со своими обязанностями.

Анара Жандильдина (справа)

По ее словам, представителей «Тазалыка» на встречу тоже приглашали.

Председатели отмечали: когда в середине января для проверки теплоснабжения в квартирах жителей микрорайона приезжал аким области, сотрудники «Тазалыка» вывезли мусор и даже очистили от него мусорные площадки, чего ранее не делали.

- У нас в микрорайоне примерно 50 домов, это очень много жителей и каждый платит за вывоз мусора. А живем, извините, на мусорке! - возмутилась Жандильдина.

Специалист отдела жилищных отношений акимата Костаная Руслан АХМЕТЖАНОВ сообщил, что с 2024 года вывоз мусора и перенос мусорных контейнеров курирует его отдел. Ранее этим занимался отдел ЖКХ.

- В этом году мы стараемся где-то перенести мусорные контейнеры, где-то получаем от жителей замечания на вывоз мусора и отправляем к руководству ТОО «Тазалык-2012», чтобы они убрали. Мы сами видим, что они не успевают, ведь раньше город таким не был, - сказал Ахметжанов. - Вы просите предложить вам какие-то другие компании по вывозу мусора, но ТОО «Горизонт-2012» занимается только микрорайоном Кунай. А городом у нас только «Тазалык» занимается.

Руслан Ахметжанов (справа)

Председатели ОСИ парировали - в таком случае акимат должен объявить тендер на вывоз мусора, если уж «Тазалык» со своей задачей не справляется. Руслан Ахметжанов пообещал передать замечания своему руководству. И пояснил: кроме «Тазалыка» Костанай обслуживает еще и ТОО «2х2», но мусор оно вывозит только в частном секторе (коттеджи) в 6 микрорайоне - между ул. Карбышева и ул. Арыстанбекова.

- В новых микрорайонах мусорные площадки должны устанавливать так, как это запланировано в проекте, мы их вообще трогать не должны. Мы сейчас работаем только со старыми районами, - отметил сотрудник отдела жилищных отношений. - Например, возле дома № 20 в вашем микрорайоне стоит мусорная площадка, и мы будем ее разделять теперь еще и на 28-й дом.

Анара Жандильдина возразила - раньше эта мусорная площадка находилась возле дома № 21, а перенесли ее к дому № 20 без согласия жильцов.

- Получается, что кто-то может позволить себе выкинуть мусорку со двора, а кто-то нет?! - сделала она вывод. - Ведь кому-то надо вложить деньги ОСИ, найти место, договориться, миллион этапов пройти... И тебе в конце скажут, что нет места, что рядом садик, что будут что-то строить когда-нибудь. А тут один дом взял и свободно перенес, и носят люди туда свой хлам!

Ахметжанов ответил, что мусорные площадки во дворах переносят и без согласования с «Тазалыком» и отделом жилотношений, что является нарушением. Перед этим обслуживающая организация должна уведомить акимат, так как «Тазалык» арендует у государства участок, на котором стоят мусорные площадки.

- Зимой, в связи с погодными условиями, мы не будем переносить. Давайте весну уже дождемся и этот вопрос будем решать обоюдно! - сказал Ахметжанов. - Давайте мы вам поможем, а вы будете нам помогать!

Он напомнил: мусорные площадки должен обслуживать «Тазалык», но дворник обслуживающей организации обязан закидывать в контейнеры мусор, который находится на земле вокруг них.

- Знаете, почему так получается?! Да потому что «Тазалык» приехали и с бачков все вытрусили, а убирать нам?! - возмутился один из председателей ОСИ.

Кучи мусора возле контейнеров практически в каждом дворе микрорайона Юбилейный/Фото из архива «НГ»

Другие председатели отметили, что сами неоднократно видели такое и у них есть видеоподтверждение.

- У меня, например, во дворе баков хватает, но если они 3-4 дня не вывозят мусор, то куда люди должны выкидывать? Они и кидают рядом с баками, - сказала Жандильдина. - А если бы «Тазалык» вывозил, как положено, такой проблемы бы и не было.

- Тут должна быть золотая середина, - резюмировал Руслан Ахметжанов. - Если виноваты жители дома, то они должны отвечать. Если ПКСК или ОСИ, то мы выдаем им предписание об устранении данных замечаний. И если они не устраняют, мы передаем это в управление ГАСК. Вы также можете с письменной жалобой обратиться в «Тазалык», написать, что они убирают мусор не по графику.

Председатели отметили, что уже очень много раз жаловались через e-otinish, но их не слышат.

- Если сейчас мы скажем жильцам, чтобы они не платили за вывоз мусора, так «Тазалык» сразу пойдет в суд и будет с нами судиться за неуплату! - сказала Анара Жандильдина. - То есть жильцов можно наказать, а «Тазалык» нельзя?! Тогда мы выйдем на Астану, будем писать, а по шапке получат местные. Может, хотя бы тогда что-то начнет двигаться?!

Председатели спросили, может ли акимат как-то повлиять на работу «Тазалыка» и привлечь к ответственности это ТОО.

На этот вопрос Ахметжанов не ответил, но сказал - к нему с жалобами обращались председатели ОСИ и ПКСК, он отправлял эти сообщения в «Тазалык», после чего мусор вывозили.

Ранее заместитель директора ТОО «Тазалык-2012» Сергей Брызгалов пояснял «НГ»: «Если погодные условия будут хорошими, то до конца января эта проблема с мусором в Костанае решится и предприятие будет работать в штатном режиме». Он же отмечал, что убирать всю территорию возле мусорных баков - работа «Тазалыка», что противоречит словам Ахметжанова. Крупногабаритный мусор вывозит, кстати, тоже "Тазалык".

Фото Андрея СКИБЫ