В последние дни ушедшего года и первые две недели наступившего главный вопрос на аппаратных совещаниях в акимате Костаная - мусорный. О проблеме регулярно пишет «НГ» в рубрике «Свалки Костаная», но положительные результаты от этих публикаций можно посчитать по пальцам одной руки. В большой узел противоречий вплелись указания градоначальника, оправдания коммунальщиков, особое мнение председателей ОСИ и ПКСК, а также особенности воспитания горожан. Кто развяжет этот узел или разрубит его?

«Это же лицо города!»

С такими словами и жалобой на вывоз мусора во дворе дома № 39 по ул. Темирбаева обратился в редакцию житель дома, гражданский активист Сергей ЗИНЧЕНКО.

Ул. Темирбаева, 39. Из-за кучи мусора сотрудники ТОО «Тазалык-2012» не могут проехать к контейнерам / Фото Андрея СКИБЫ

- Сейчас мы наблюдаем акции протеста, которые проходят в Европе: например, забастовка аграриев в Германии. У нас в городе таких акций среди коммунальщиков вроде не было, но уже начиная с середины декабря мы все наблюдаем, что мусор не вывозят, - говорит он. - Наш дом расположен недалеко от площади железнодорожного вокзала и является лицом города. Какое мнение сложится о Костанае у людей, которые приехали к нам?!

Зинченко считает, что после Нового года коммунальщики не могут вывезти мусор из-за того, что не могут подъехать к контейнерной площадке. В огромной свалке - пакеты с мусором, картонные коробки, бутылки, живые ели. Вишенка на этом торте - большое угловое кресло.

- Вижу, что жители нашего дома, да и всего города, выбрасывают возле контейнеров крупногабаритный и строительный мусор, это ненормально. Я понимаю, что это дорого, но наймите «ГАЗель» и вывезите. Почему кто-то должен это делать, а кто-то нет?! - возмущается Зинченко. - Государством были затрачены деньги на системы видеонаблюдения, так вы и отрабатывайте! Пусть участковый работает, ведь не составит проблемы найти, кто выкинул этот диван или кровать. Почему, если я выйду на митинг, то меня закроют, а кто-то выбрасывает крупногабаритный мусор, и это сходит ему с рук?!

Еще одна причина свалок - предприниматели, вместо того чтобы поставить новые контейнеры возле своих заведений, выбрасывают мусор в общедомовые.

Сергей Зинченко показывает главную достопримечательность свалки в его дворе / Фото Андрея СКИБЫ

- Но, если таких баков не хватает, должны же ставиться дополнительные, - отмечает Зинченко. И подводит итог: - Я согласен, что были морозы и это усложнило «Тазалыку» задачу. Я понимаю, что замерзает гидравлика в их автомобилях. Но прошел декабрь, сейчас уже середина января, а все это так и не вывезли! Виновато и ОСИ, которое не прочищает проезд для машины «Тазалыка».

По его наблюдениям, во дворе между домами № 207 по ул. Победы, № 19 по ул. Урицкого, № 198 по ул. Амангельды и № 24 по ул. Майлина - совсем другая картина: мусорная площадка и баки практически всегда чистые, как и проезд к ним.

В службу iKomek Сергей не обращался, но жильцы публиковали в Instagram видео свалки и отмечали акимат. Там заявки фиксировали и обещали передать в «Тазалык».

«Нас не слышат»

Очень много жалоб в службу iKomek поступает из нового микрорайона Юбилейный. По словам председателя ОСИ «Юбилейный 41» Адины КАДЫРБЕКОВОЙ, кучи мусора вокруг контейнеров образовались задолго до коллапса по всему Костанаю.

Кучи мусора возле контейнеров практически в каждом дворе микрорайона Юбилейный / Фото Адины КАДЫРБЕКОВОЙ

- Эту тему мы поднимаем уже на протяжении нескольких лет, пока безрезультатно, - отмечает она. - В прошлом году председатели ОСИ нашего микрорайона были на встрече с руководством аппарата акима города, отдела ЖКХ и «Тазалыка», обсуждали эту тему, но ничего так и не изменилось Мы жалуемся, но нас не слышат. Пишем в службу iKomek, присылаем им фотографии, выкладываем в Instagram и отмечаем там тот же «Тазалык», отдел ЖКХ и акима города. Но просто ноль реакции!

По словам Кадырбековой, бомжи и бездомные собаки растаскивают мусор с площадок. Убирать приходится дворникам ОСИ, делают они это ежедневно, но мусор вывозят редко. Вот и получается, что весь микрорайон грязный.

С мнением о том, что на ОСИ тоже лежит ответственность за своевременный вывоз мусора, председатель не согласна:

- Сейчас у «Тазалыка» отговорки, что кругом сугробы, они не могут проехать к контейнерам из-за этого. Отдел ЖКХ просит, чтобы мы расчистили территорию возле мусорных баков от снега и мусора. Но мы и так очень много делаем за свой счет. И выполнять эти работы мы не обязаны! Это ответственность акимата и «Тазалыка»!

Адина Кадырбекова поясняет, что, согласно Закону «О жилищных отношениях», «земли, не включенные в кондоминиум, содержатся за счет местного бюджета». Территория вокруг мусорных баков не принадлежит кондоминиумам. Значит, и обслуживать ее ОСИ и ПКСК не обязаны.

- Всю мусорную площадку и возле нее должны убирать работники «Тазалыка», а не только вывозить мусор из контейнеров! - считает она. - Обслуживающие организации не несут ответственности за мусорки. Соотвественно, и не должны их убирать.

Причины: погода и кадры

Заместитель директора ТОО «Тазалык-2012» Сергей БРЫЗГАЛОВ назвал основные причины, из-за которых компания не вывозила мусор уже больше месяца: плохие погодные условия и кадровый дефицит.

- Из-за буранов и метелей наши машины буксовали. Приходилось сначала снег убирать, а только потом вывозить мусор, - пояснил он. - У нас есть сейчас 4 трактора, оборудуем на них ковши, чтобы чистить снег. Но такого количества, конечно, мало, чтобы по всему городу проезды почистить. Вообще, по поручению акимата нам сейчас в этом деле и коммунальные службы города помогают - ТОО «Таза жол АТ» и ТОО «АБЗ Плюс», но в последнее время они все задействованы на очистке города от снега. Поэтому мы пока своими силами.

Брызгалов считает, что чистить внутридворовые территории от снега и убирать там мусор обязаны все-таки ПКСК и ОСИ, а вот убирать всю территорию возле мусорных баков - уже работа «Тазалыка». Крупногабаритный мусор вывозят, кстати, тоже они. Но зачастую обслуживающие организации свою работу не выполняют, а потому ее приходится делать мусорщикам. В результате, если по стандарту отработать заявку «Тазалык» должен за неделю, то сейчас на это уходит 14 дней и больше.

В службу Ikomek перед Новым годом поступило более 200 жалоб на вывоз мусора, но у самого «Тазалыка» в работе было всего 20 - многие заявки повторяются. К тому же, говорит Брызгалов, хоть и с задержкой, но свою работу ТОО выполняет. Сейчас на этом предприятии 50 единиц техники, работают около 200 человек, 50 из них - водители.

- Водителей очень не хватает, - сетует Сергей Николаевич. - Если к нам придут еще человек 15, то было бы оптимально. В среднем водителям у нас больше 50 лет, многие уже в ближайшие годы выйдут на пенсию, а молодежь идти не хочет, работать с мусором непрестижно. Поэтому, несмотря на большие зарплаты, а у нас сотрудники все получают от 200 тысяч тенге и выше, к нам не идут.

Кроме того, чтобы управлять мусоровозом, нужен определенный опыт вождения, ведь зачастую проехать к контейнерам мешают автомобили местных жителей.

Особая проблема - с должниками.

- В Костанае проживает около 260 000 человек, а договоры у нас заключены только с 180 000, остальные их заключать не хотят, - поясняет Брызгалов. - К тому же в домах зачастую проживает намного больше жителей, чем по договору. Если в среднем в каждой квартире проживает 1,5 человека, то по факту это 2,5 человека. Долг абонентов - более 70 млн тенге! А рычагов давления, по сути, никаких нет: да, мы ходим в совместные рейды с отделом жилищных отношений и участковыми. На кого-то такой метод действует, и они начинают платить. Но к большинству должников и неплательщиков попасть в квартиры мы не можем.

Вот и получается, что до 30% своей работы сотрудники «Тазалыка» выполняют бесплатно.

- Думаю, что в ближайшее время коммунальные предприятия города завершат основную часть работы по очистке снега, а значит, что и вывоз мусора будет происходить быстрее, - подытожил Сергей Брызгалов. - Если погодные условия будут хорошими, то, думаю, до конца января эта проблема с мусором в Костанае решится. И будем работать в штатном режиме.

Прогноз оптимистичный. Но после решения снежного вопроса останутся другие, хронические. А это значит, что нашей рубрике «Свалки Костаная» уготована долгая жизнь. К большому сожалению для города и его жителей.