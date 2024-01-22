Алматинский предприниматель Сергей СОКОЛУНИН подал иск о взыскании средств с акимата Житикара в экономический суд Костаная.

- Иск подали на прошлой неделе, - сообщил "НГ" Соколунин. - Что касается фигур Деда Мороза и Снегурочки, от которых отказался акимат, то изначально они были нормальными. Но после бурана стали непригодными. Мы сказали акиму, что заменим их на хорошие, которые есть в наличии, но он отказался.

Напомним, в начале января алматинский предприниматель Сергей Соколунин предоставил "НГ" видео, на котором заявил, что акимат Житикары воспользовался на праздник ёлкой, которую он поставил по госзакупкам, но платить отказался.

Аким Житикары тогда сообщил "НГ": от фигур он отказался сразу, а с ёлки упала макушка, поэтому ему было за них стыдно. Общая сумма госзакупки за фигуры, ёлки и гирлянду - более 16 млн тенге, которые Соколунин планирует теперь взыскать через суд.

Дата заседания пока не назначена.