Вопрос о качестве новых детских площадок аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ поднял во время своего визита в микрорайон Аэропорт, где он отвечал на жалобы по строительным дефектам. Глава региона обратил внимание на площадку возле дома №49/1.

- По площадкам, Марат Кунисбаевич, все они такие хлипкие, - обратился Аксакалов к акиму города. - Я же говорил, что не надо ставить карусели из дешевых материалов.

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ отметил, что площадка была закуплена еще в 2021 году. В новых проектах, по словам градоначальника, на материалах не экономят.

- Они даже внешне плохо выглядят, на нее страшно сесть. Сядут дети и все провалится, - возмутился Аксакалов. - Я посмотрел документы. В понедельник будет большое совещание по развитию Костаная. И аналитика показывает, что, якобы, вы покупаете детские площадки даже дешевле, чем в прошлом году.

- Детские площадки, которые мы во дворах ставим, там они качественные, в этом году выделили 280 млн тенге, - ответил Жундубаев. - Вы же поручение давали и мы согласно нему планировали. А площадки в микрорайоне Аэропорт были разработаны раньше. Уже реализованы просто.

Фото Георгия ГОВОРОВА