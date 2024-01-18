Последнее слово 19-летняя Бахытгуль Дюсекина сказала в суде № 2 Костаная 17 января. Просила не лишать ее свободы и обещала выплатить деньги обманутым пенсионерам.

Приговор огласили спустя несколько часов после последнего слова - 3 года лишения свободы в колонии средней безопасности, как и просил прокурор.

- Ваша вина доказана показаниями свидетелей и вашими признательными показаниями, - разъяснил приговор судья Нурлан БЕКИШЕВ. - Суд посчитал, что вашего исправления необходимо лишение свободы.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ