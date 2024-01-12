Прения по делу 19-летней Бахытгуль ДЮСЕКИНОЙ прошли в суде №2 Костаная сегодня, 12 января. Она обвиняется в обмане пенсионеров на 5 млн и 12 млн тенге.

Подсудимая вину полностью признала и раскаялась

Дюсекина забирала деньги у стариков по указанию неустановленных лиц, которые до ее приход, звонили пенсионерам и представлялись их детьми, внуками или знакомыми. Говорили, что они совершили ДТП, и чтобы им помочь, срочно нужны деньги.

Дюсекина забирала у пенсионеров миллионные суммы, 10% от которых оставляла себе. Работу она нашла через Тelegram.

- Подсудимая совершила тяжкие преступления по 6-ти эпизодам. Отягчающее обстоятельство - что все они были пенсионеры. А смягчающее - что подсудимая полностью признала вину и раскаялась, - сообщил в прениях государственный обвинитель Даурен ДЕРБИСОВ. - Прошу назначить ей 3 года лишения свободы в колонии средней безопасности с конфискацией имущества, добытого преступного путем.

Это были: несколько сумочек разных цветов, телефоны, зарядные устройства, часы, деньги и набор украшений бренда Pandora.

- Прошу не наказывать меня строго, так как я впервые совершила преступление, - сказала Дюсекина. - Все гражданские иски на сумму 12 млн тенге я признаю.

Адвокат Дюсекиной просила учесть молодость подсудимой, отсутствие судимостей и чистосердечное признание вины. И назначить наказание, не связанное с лишением свободы, так как Дюсекина может исправиться и вне стен колонии.

Последнее слово Дюсекина скажет на очередном заседании 16 января.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ