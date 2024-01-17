Снизят ли казахстанские сотовые операторы цены на звонки и интернет после уведомления Агентства по защите и развитию конкуренции, выяснил корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com. Автор: HayDmitriy

В конце прошлого года после многочисленных жалоб абонентов на повышение цен Агентством по защите и развитию конкуренции было начато расследование в отношении сотовых операторов в Казахстане. Были проанализированы тарифные планы и динамика изменения цен на услуги сотовой связи.

"Установлено, что в 2023 году по тарифным планам сотовых операторов зафиксирован значительный рост цен от 7,7 до 57,3 процента", – заявили в агентстве.

"Обоснованное снижение цен" – именно эту меру Агентство по защите и развитию конкуренции рекомендовало казахстанским сотовым операторам в декабре 2023 года, призвав их "прекратить конкурентные согласованные действия".

"Сотовым операторам были направлены уведомления о прекращении выявленных признаков путем обоснованного снижения цен. В случае неисполнения сотовыми операторами уведомления в установленные сроки агентством также будет вынесено решение о проведении расследования", – говорилось в официальном обращении.

Планируют ли сотовые операторы снизить тарифы для казахстанцев? С этим вопросом мы обратились к представителям компаний и получили следующие ответы.

Tele2/Altel

В пресс-службе "Мобайл Телеком-Сервис" объяснили, что повышение тарифов обусловлено объективными факторами. И никаких предпосылок к снижению цен на данный момент нет.

Представители компании рассказали, что переход на новое поколение связи 5G потребовал значительных инвестиций.

"Для обеспечения текущих позиций и дальнейшего роста мобильные операторы вкладывают значительные инвестиции. Это касается как строительства и расширения географии покрытия, и в первую очередь перехода на новое поколение связи – 5G, а это значительные инвестиции для ускоренного темпа строительства сетей пятого поколения. К расходам стоит также отнести платеж на аукционе 5G и накладываемые штрафы", – говорится в официальном ответе.

А также отметили, что расходы на поддержание уже существующего оборудования постоянно возрастают:

"При этом стоит отметить аспект, о котором упоминается не так часто: расходы на поддержание работы каждой уже введенной в эксплуатацию базовой станции растут ежегодно".

Кроме того, заявили, что уровень потребления мобильного трафика в Казахстане превышает средние общемировые показатели и этот показатель растет гораздо быстрее стоимости тарифов.

"Также важный фактор в разработке пакетных предложений – это рост потребности клиентов в объеме data-трафика, так, по данным GSMA Intelligence на конец 2022 года, среднемировое потребление мобильного трафика клиентом составляет 12 Гб, тогда как в Казахстане этот показатель равен 17,2 Гб. А в сети Tele2/Altel и вовсе этот показатель порядка 25 Гб. Соответственно, пакеты расширяются, предоставляя больше ресурсов клиентам. При этом уровень потребления ресурсов растет непропорционально быстрее, чем стоимость тарифов, что является антагонистичным фактором их снижения", – говорится в сообщении.

KCELL

В пресс-службе компании перечислили причины, повлиявшие на повышение тарифов. И добавили, что сектор услуг сотовой связи в Казахстане "низкорентабелен, поэтому возможностей для снижения тарифов не имеется".

Представители компании рассказали, что за последние 3 года в Казахстане значительно вырос трафик потребления и это потребовало существенных инвестиций. А также назвали конкретные цифры:

"АО "Кселл" на запрос Tengrinews касательно возможного снижения цен на услуги телекоммуникаций сообщает, что за последние 3 года в Казахстане рост потребления трафика со стороны абонентов вырос почти на 60 процентов (59,3 процента), что требует от операторов связи существенных инвестиций в развитие и расширение сети, стабильной и качественной работы. Только в период с 2020 по 2023 год компанией на эти цели направлено 184,4 миллиарда тенге, и до 2028 года планируется увеличение объема инвестиций в инфраструктуру", – говорится в ответе.

И, кроме того, было отмечено, что нестабильность валютного курса повлекла за собой повышение стоимости оборудования и программного обеспечения:

"Вместе с тем инфляционная волатильность (30,4 процента - накопленный уровень за 3 года) и нестабильность валютного курса (доллар - 20,8 процента, евро - 15,04 процента - накопленный рост иностранных валют к тенге за 3 года) привели к повышению стоимости телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, необходимого для поддержки и улучшения сервиса и качества услуг связи для абонентов, и, соответственно, отразились на затратах компании".

Представители компании сообщают, что все эти факторы влияют на повышение тарифов и не оставляют возможностей для снижения цен:

"Принимая во внимание вышесказанное, компания считает, что предпосылок и объективных причин для корректировок тарифов в сторону снижения не имеется. Более того, сектор услуг сотовой связи в РК является низкорентабельным, о чем свидетельствует уход с отечественного рынка в последние годы таких международных компаний, как Turkcell и Telia Company", – говорится в ответе.

Beeline

Представители компании в своем ответе также назвали причины, повлиявшие на повышение тарифов. И добавили, что сдерживать ценообразование невозможно, так как это негативно скажется на качестве связи.

Среди причин, повлекших повышение цен: изменение стоимости электроэнергии, инфляция, рост потребления интернета. А также возросшие расходы компании в связи с расширением мобильной сети:

"Почему стоимость тарифов не может оставаться неизменной? В любом товаре или услуге существует ряд факторов, которые влияют на ценообразование, и отрасль телекоммуникаций не исключение. Стоимость электроэнергии, инфляция, девальвация, рост потребления интернета – это неполный перечень подобных факторов. Кроме того, компания непрерывно инвестирует в развитие и расширение мобильной сети. Только за последние три года капитальные расходы компании составили 220 миллиардов тенге. Расходы в 2023 году по сравнению с 2021-м выросли на 37 процентов", – разъясняется в пресс-релизе.

Представители компании также отметили, что "если ценообразование будет сдерживаться, то отрасль столкнется с дефицитом инвестиций и это скажется на качестве связи. Как, например, в отрасли энергетики или ГСМ".

И предложили абонентам, которых не устраивают новые цены, выбрать для себя более подходящие тарифы:

"Можно выбрать тариф, который больше соответствует условиям потребления. Например, с меньшим количеством интернет-трафика или совсем без него. Есть пакетные предложения, которые позволяют экономить. Например, один тарифный план на всю семью", – говорится в официальном ответе компании.