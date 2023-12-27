Расследование начато в отношении сотовых операторов в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК).

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В агентстве сообщили, что после обращений абонентов по поводу повышения цен были проанализированы тарифные планы и динамика изменения цен на услуги сотовой связи.

"Установлено, что в 2023 году по тарифным планам сотовых операторов зафиксирован значительный рост цен от 7,7 до 57,3 процента", - заявили в агентстве.

По данным ведомства, только в период с мая по июль 2023 года сотовые операторы последовательно повысили стоимость оказываемых услуг на более чем 30 тарифных планах с ежемесячной абонентской платой.

"В связи с повторным обнаружением в календарном году признаков антиконкурентных согласованных действий агентством в настоящее время начаты расследования в отношении сотовых операторов АО "Кселл", ТОО "МТ–С" (Тele2/Altel) и ТОО "Кар-Тел" (Beeline) по статье 170 Предпринимательского кодекса", - говорится в сообщении.

В АЗРК заявили, что ранее уже обнаруживали признаки антиконкурентных согласованных действий в действиях сотовых операторов в вопросе установления стоимости звонков за одну минуту разговоров и одно SMS в тарифных планах (где предусмотрена тарификация указанных услуг за одну единицу).

"В связи с чем сотовым операторам были направлены уведомления о прекращении выявленных признаков путем обоснованного снижения цен. В случае неисполнения сотовыми операторами уведомления в установленные сроки агентством также будет вынесено решение о проведении расследования", - добавили в АЗРК.



