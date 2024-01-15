За последние 3 дня сотрудники ДЧС Костанайской области спасли 64 человек и эвакуировали 82. Об этом сегодня, 15 января, на брифинге сообщил начальник ДЧС Кайрат КАСЫМ.

- Нами также была восстановлена работоспособность огромного количества техники, автомобили поставили на колеса, отогрели, - отметил он. - Гражданам было выдано 37 сухпайков и в кемпингах (пунктах обогрева) размещено 138 граждан.

Касым объяснил, в чем разница между спасенными и эвакуированными:

- Если жизни и здоровью гражданина, который находится в заторе на дороге, угрожает опасность - например, машина сломана, печка не работает и техника замерзает, то работы по его эвакуации и доставке в кемпинг считаются спасательными, а он - спасенным. А если машина осталась в снежном заносе, но она на ходу, печка работает, воды и еды достаточно, но люди не могут выехать, это считается эвакуацией,.

14 января спасатели эвакуировали 5 человек, в том числе двух детей - 12-ти и 14 лет.

- Религиозная община двигалась из Астаны, - рассказал начальник ДЧС. - И 2GIS (приложение-навигатор - «НГ») завел их не в то место - они ехали в сторону Актобе, свернули на проселочную дорогу и попали в густой занос. В этот момент как раз перестала ловить связь. По их словам, сидели в машине 12 часов, потом бензин закончился и они начали замерзать. Но каким-то чудом в этом месте появился сигнал GSM, они вышли на спасателей. И нашим удалось в тяжелых условиях, в непроглядной мгле доехать до них.

Взрослых осмотрел фельдшер местного поселка, куда их доставили спасатели. Угрозы их жизням нет. Детей направил в местную больницу, где им оказали помощь - было небольшое посинение ног. Сейчас их состояние стабильное.

12 января практически вся территория региона была под воздействием сильного циклона. Ветер до 20 м/с, температура по ощущениям -38 градусов. Закрыли для движения 11 из 12 республиканских трасс и 22 из 29 областных дорог.

- Все это делалось для того, чтобы предупредить возможные ЧС, связанные с замерзанием техники, оставлением в ней людей и для профилактики ДТП, - отметил Кайрат Касым. - Приходили сообщения о потерявшихся гражданах и, в частности, большегрузных машинах, которые съехали в кювет из-за метели. Когда автомобили ехали отдельно, все было хорошо. Но как только они выстраивались в колонну, впереди идущие машины поднимали снег, видимость была нулевая, и когда машины уходили на обгон, в последний момент замечали, что есть встречный транспорт. Поэтому вынуждены были выехать в кювет. В Акмолинской области вчера это привело к очень серьезному групповому ДТП...

Спикер подчеркнул: главная причина ЧП - несоблюдение водителями правил безопасности, особенно в ночное время.

- Соседние области - Акмолинская, Северо-Казахстанская и Улытауская - тоже подвержены действию очень серьезных циклонов, которые проходят полосами. И очень часто наши дороги закрываются из-за того, что закрываются трассы в этих областях, - добавил Касым. - Чтобы не создавать транспортный коллапс, у нас периодически в разных населенных пунктах создаются рубежи для приостановки движения автомобилей.

Чистить во время метели, когда видимость - нулевая, дорожные службы не могут.

- У многих водителей возникали вопрос - зачем закрывают трассы? Но здесь надо понять: рельеф нашей области построен так, что зачастую ветра, которые несут снеговые метели, это западные, либо юго-западные. Если дорога находится вдоль действия ветров, то продуваемость хорошая, никаких снежных заносов нет. А если поперек, то ее запечатывает снегом и проезд бывает затруднен, - пояснил Касым. - Были люди которые очень агрессивно вели себя на пунктах блокирования дорог. Очень сложно, когда несколько десятков или даже сотен человек начинают кричать и повышать голос на простых ребят - патрульных полицейских. Но все равно они выходили к водителям на помощь, разъясняли.

Начальник ДЧС показал интерактивную карту, на которую ориентируются спасатели.

- Здесь мы видим хронологию всех действий, которые проводились в области, - прокомментировал он. - Рисунками машин обозначены те места, в которых, по нашим сведениям, находится техника вне кемпингов, где нет заправок и гостиниц, то есть на трассе. Иногда она мешает проезду. Она берется на контроль и после того, как проводятся работы по восстановлению ее работоспособности, восстановлении на дорогу и отправке, уже отмечается на карте синим цветом. Желтым цветом указаны места, где сейчас водителям оказывается помощь. И красным - то, что мы держим на контроле. Например, если поломка серьезная и по законодательству ремонтировать должен владелец, то водитель выходит на хозяина фуры, запчасть должна прийти из другой области, а бывает - из другой страны.

Фото Андрея СКИБЫ и пресс-службы ДЧС

