В Казахстане дорожные службы помогают водителям выбраться с заснеженных трасс, передает Tengrinews.kz

Фото: Tengrinews.kz/ Турар Казангапов



Как сообщил главный менеджер департамента эксплуатации АО "НК "КазАвтоЖол" Серик МЫРЗЫГАЛИЕВ, в связи с ухудшением погодных условий - метели и отсутствия видимости на текущий час введено ограничение движения на 22 участках автодорог республиканского значения в семи областях.

- На участках Астана - Щучинск и Астана -Темиртау организована колонна в сопровождении дорожных служб и МПС, - рассказал Серик Мырзагалиев. - В каждой колонне продолжает движение порядка 400 единиц техники.

Он обратился к казахстанским автовладельцам с просьбой не планировать дальние поездки до момента улучшения погодных условий.

- Также напоминаем, что в АО "КазАвтоЖол" функционирует круглосуточный контакт-центр по короткому номеру: 1403, где вы сможете узнать всю актуальную информацию о состоянии автомобильных дорог республиканского значения, - добавил менеджер.- Просим вас оставаться дома и не пренебрегать ухудшением погодных условий.

По состоянию на 17:00 введено ограничение движения транспорта на 25 участках автодорог республиканского значения в семи областях. На автодорогах республиканского значения задействовано 522 единиц техники и 823 человек.