Колонны с сотнями авто на заснеженных трассах: дорожники обратились к казахстанцам
14 января 2024, 18:00 | ЖКХ
В Казахстане дорожные службы помогают водителям выбраться с заснеженных трасс, передает Tengrinews.kz.
Фото: Tengrinews.kz/ Турар Казангапов
Как сообщил главный менеджер департамента эксплуатации АО "НК "КазАвтоЖол" Серик МЫРЗЫГАЛИЕВ, в связи с ухудшением погодных условий - метели и отсутствия видимости на текущий час введено ограничение движения на 22 участках автодорог республиканского значения в семи областях.
- На участках Астана - Щучинск и Астана -Темиртау организована колонна в сопровождении дорожных служб и МПС, - рассказал Серик Мырзагалиев. - В каждой колонне продолжает движение порядка 400 единиц техники.
Он обратился к казахстанским автовладельцам с просьбой не планировать дальние поездки до момента улучшения погодных условий.
- Также напоминаем, что в АО "КазАвтоЖол" функционирует круглосуточный контакт-центр по короткому номеру: 1403, где вы сможете узнать всю актуальную информацию о состоянии автомобильных дорог республиканского значения, - добавил менеджер.- Просим вас оставаться дома и не пренебрегать ухудшением погодных условий.
По состоянию на 17:00 введено ограничение движения транспорта на 25 участках автодорог республиканского значения в семи областях. На автодорогах республиканского значения задействовано 522 единиц техники и 823 человек.
Напомним сегодня, 14 января, в Астане, Шымкенте и 16 регионах республики объявлены штормовые предупреждения. Ранее "КазАвтоЖол" сообщал о закрытии 15 участков дорог в пяти областях Казахстана.
Ранее синоптики прогнозировали 13-15 января морозы и арктический холод в ряде регионов страны. Арктическое вторжение из России усилится сначала на западе, затем по мере смещения и на остальной территории Казахстана. В связи с этим практически на большей части республики снегопады с метелями сменятся морозами. Температура воздуха понизится на западе, севере и в центре республики до 25-30, на востоке до 15-20, а на юге до 5-15 градусов мороза.
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