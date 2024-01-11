Инцидент произошел еще в прошлом году, в ночь с 23-го на 24 декабря. Неизвестный мужчина разбил стеклянную дверь нового теплого остановочного павильона "Поликлиника № 2" по пр. Абая.

Найти хулигана удалось с помощью камер видеонаблюдения. Им оказался 31-летний оказался житель Костанайского района.



- Дебошир признался в содеянном и пояснил, что совершил правонарушение в состоянии алкогольного опьянения, вину полностью признал, - сообщила сегодня пресс-служба городского акимата. - Административным судом Костаная 9 января 2024 года гражданин привлечён к административной ответственности по ст. 434 ч 1., ст. 147-1 ч.1 КоАП РК и получил наказания в виде штрафа в размере 40 МРП (147 500 тыс. тенге).

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Помимо штрафа, правонарушитель восстановил за свой счет стеклянную дверь павильона.

Кстати, в ноябре 2023 года уже разбивали эту остановку. Но тогда личность хулигана установить не удалось.