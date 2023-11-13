"Установить это лицо", которое разбивает стекла на остановках, поручил городской полиции аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ сегодня, 13 ноября, на аппаратном совещании.

- В центре города разбили остановку. Там стекло каленое же? Его же так просто не разобьешь! Это чем надо бить? - спросил он.

- Чем-то металлическим, - ответил руководитель отдела ЖКХ Денис ПЕТРУХНО.

Марат Жундубаев вновь попросил начальника управления полиции Костаная "заняться этими делами".

- Установите это лицо, которое разбивает остановки, - сказал аким. - Просто будет большая глупость, если из-за вандалов будем делать металлические остановки. Давайте тогда бункеры будем ставить! Надо воспитывать людей! И делать это законными методами: штрафовать, осуждайте, если нужно.

Отметим, что на остановке напротив аквапарка "Лагуна" по пр. Абая, которую повредили вандалы, установлена камера видеонаблюдения, о чем предупреждает соответствующий знак. Надеемся, что камера была подключена и зафиксировала действия вандала.

Фото Ксении РЕБИК