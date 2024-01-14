Вопросы строительства новых и содержания имеющихся спортивных сооружений в городах и районах рассматривали на заседании облакимата 9 января. Немалое количество проблемных объектов находится в Костанае. По ситуации с ними глава области Кумар АКСАКАЛОВ высказался отдельно.

Как уже сообщала «НГ», аким области пообещал, что Аквапарк на проспекте Аль-Фараби в областном центре не только отремонтируют, но и попытаются расширить. Аким отметил также, что в плачевном состоянии находится комплекс с бассейном «Трудовые резервы». С 2021 года не реализован проект по реконструкции здания, в этом году должен начаться его капитальный ремонт.

Бюджетная заявка на ремонт спортзала «Енбек», к сожалению, не поддержана

На этом совещании доклад делала и. о. руководителя управления физической культуры и спорта Елена КИРЕЕВА, которая обратила внимание руководства области также на спортивные объекты, бюджетные заявки на ремонт которых пока не поддержаны. В их числе - спортивный зал детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва, расположенный в Костанае на улице Алтынсарина, известный как спортивный зал «Енбек».

- Здание построено в 1903 году. Объект является памятником историко-архитектурного наследия, - отметила Киреева. - В настоящее время требуется замена систем отопления, водоснабжения, санузлов, тепловой вентиляции и освещения, ремонт душевых. Для разработки проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта требуется 5,4 млн тенге.

Здание Аулиекольской районной детско-юношеской спортивной школы построено в 1987 году. Необходимо сделать капитальный ремонт кровли, утепление здания, замену санузлов и душевых кабин. Что важно - объект имеет техническое заключение о необходимости проведения капитального ремонта и сметный расчет. Стоимость разработки проектной документации - 8,3 млн тенге.

Ремонт кровли нужен и спортивному залу Карабалыкской районной детско-юношеской спортивной школы, расположенному в райцентре. Ориентировочная стоимость работ - 38 млн тенге. Кроме того, необходима адаптация ДЮСШ для нужд маломобильных граждан, объем таких работ составит 11 млн тенге.

Требует текущего ремонта кровли и напольного покрытия спортивный зал в селе Первомайка Федоровского района. Необходимость ремонта подтверждена экспертным заключением. Стоимость работ - 10 млн тенге.

Проведение текущего ремонта отопительной системы, душевых, раздевалок и санузлов с полной заменой дверей и сантехники необходимо в спортивном зале Костанайской районной детско-юношеской спортивной школе в городе Тобыле. Для этого требуются средства в сумме 8,4 млн тенге.

На демонтаж и монтаж освещения спортивного зала детско-юношеской школы олимпийского резерва, расположенной в Костанае (по ул. 1 Мая) нужно выделить 4,7 млн тенге.

Спортивно-развлекательный комплекс «Костанай», который сейчас принимает большинство республиканских соревнований, проводимых в области, нуждается в замене паркета спортивной площадки. Ориентировочная стоимость работ - 59 млн тенге.

Для проведения текущего ремонта здания детско-юношеской спортивной школы района Б. Майлина, построенного в 1974 году, необходимо 18,6 млн тенге. На объекте необходим ремонт систем канализации, водоснабжения.

Елена Киреева просила областное руководство рассмотреть все-таки возможности бюджетной поддержки всех этих проектов. Тем более что вся документация подготовлена.

Докладчик говорила также о том, что в 2023 году в области прошла масштабная инвентаризация объектов спорта, в результате было признано непригодным к эксплуатации 481 сооружение.

В их числе 5 стадионов, среди которых, например, «Строитель» в Рудном, 25 хоккейных кортов, 5 открытых плавательных бассейнов, 4 лыжные базы, а также более 300 спортивных площадок и 25 стрелковых тиров. Наибольшее количество потерь - в Аркалыке и Костанайском районе, далее идут Карасуский и Узункольский районы.

Звучали пояснения акимов, что тиры были при школах, и как только упразднили уроки НВП, они оказались не нужны... Однако руководитель управления все-таки подчеркнула, что «утеря спортивных объектов свидетельствует о недостаточном внимании акиматов городов, районов и сельских округов к обеспечению их сохранности. В текущем году в бюджетах городов и районов вообще не запланировано средств на проведение ремонтов спортивных сооружений». Так что есть риск при проведении инвентаризации в 2025 году опять считать потери.

Сейчас в области действует 1 343 спортивных объекта.

Фото Ксении РЕБИК