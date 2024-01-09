Сегодня, 9 января, на заседании облакимата рассматривали вопросы строительства новых и содержания имеющихся спортивных сооружений в городах и районах. Немалое количество проблемных находится в Костанае.

Фото Ксении РЕБИК

Ситуацию по ним отдельно прокомментировал глава области Кумар АКСАКАЛОВ. Он пообещал, например, что аквапарк на пр. Аль-Фараби не только отремонтируют, но попытаются расширить.

- Очень большой проект будет по капитальному ремонту аквапарка «Осьминог» в Костанае, - сказал он. - Это должно быть изюминкой для областного центра. Два года этот объект стоит из-за того, что его несущие конструкции подверглись сильной коррозии и пришли в негодность, нужно его полностью обновлять. Но обновлять не так, чтобы сносить. Надо разумно подойти. Сделать хорошее техническое обследование, определить, что можно отремонтировать и оставить, сохранить. И нужно его расширить, есть возможности.

Аким отметил также, что в плачевном состоянии находится комплекс «Трудовые резервы». С 2021 года не реализован проект по реконструкции здания, в этом году должен начаться его капитальный ремонт.

- Спорткомплекс «Костанай» — построен, но треть площадей в нем занимают пустые коридоры и административные кабинеты, - отметил аким, - надо расширить игровую зону, использовать спортивный объект полностью по назначению. Касательно Ледового дворца по улице Тауельсиздик — выделим в этом году средства на такую реконструкцию, чтобы здание могло круглогодично функционировать, система вентиляции будет установлена. Ледовая арена в «Юбилейном» в конце прошлого года была передана на баланс управления спорта. Помимо учебно-тренировочных занятий по зимним видам спорта там будут оказываться услуги для населения. Кроме того, планируем на ее базе открыть Академию хоккея для детей.