Расследование по факту убийства Салтанат Нукеновой, в котором подозревается ее муж — экс-министр нацэкономики РК Куандык Бишимбаев, завершено. Об этом сообщила адвокат семьи погибшей Жанна Мухамади, передает Kursiv.kz.

Ранее отец Бишимбаева заявлял, что родственники убитой Нукеновой давят на следствие / Фото: shutterstock, instagram.com/aitym, facebook.com/Куандык Бишимбаев

Адвокат сообщила, что из уважения к родным Нукеновой не может раскрывать подробности самого убийства. Она добавила, что после ознакомления сторон с материалами дела и заявления ходатайств защиты дело будет направлено в прокуратуру для принятия решения.

«В конце прошлой недели нас уведомили об окончании досудебного расследования по факту убийства Салтанат Нукеновой. В настоящий момент нас ознакомили со всеми проведенными по делу экспертизами. Но материалы уголовного дела в полном объеме мы еще не видели. У меня довольно большой опыт по подобным делам, я и ранее участвовала по делам об убийствах, но даже меня шокировали выводы экспертов. Такой жестокости, хладнокровия я никогда не видела», — сообщила адвокат.

Мухамади также отметила, что, исходя из практики, брату Бишимбаева должно быть предьявлено обвинение по статье 434 УК РК (недонесение о преступлении). По ее словам, дела этой категории направляются в суд вместе с основным делом по убийству. Однако более подробную информацию адвокат сможет предоставить уже после ознакомления со всеми материалами уголовного дела.

Напомним, 9 ноября, в Астане задержали бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева по подозрению в убийстве своей жены.

Вечером того дня в полицию Астаны поступило сообщение о том, что в одном из ресторанов города произошла ссора между посетителями. В результате от избиения умерла женщина. Прибывшие на место медики констатировали смерть женщины 1992 года рождения. Ее тело передали полиции. Однако записи с видеокамер ресторана Bau полиция получила лишь спустя 5 суток после убийства Нукеновой.

Дело расследуют по статье «Убийство». По ней Бишимбаеву грозит до 15 лет лишения свободы. Директору гастроцентра Астаны, где произошло убийство, грозит до шести лет лишения свободы за укрывательство преступления. Его арестовали на два месяца.

17 ноября, стало известно, что соучредители столичного гастроцентра решили расторгнуть договор аренды с собственниками ресторана BAU, в котором убили Салтанат Нукенову.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о резонансном убийстве Салтанат Нукеновой и поручил руководству МВД держать это дело на особом контроле.