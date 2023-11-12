Экс-министра Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца, передает корреспондент Tengrinews.kz. В пресс-службе столичного суда сообщили о том, что подозреваемый взят под стражу сроком на два месяца.

Фото Tengrinews.kz / Турар Казангапов

- 11 ноября 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого Бишимбаева К.", - говорится в сообщении суда Астаны. - Иные данные не подлежат разглашению, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.

Департамент полиции Астаны расследует дело по факту убийства женщины в ресторане. Ведутся следственные действия по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса (Убийство). Ранее в полиции сообщили, что по громкому делу проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела. Ход расследования находится на контроле руководства МВД.

- За распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность, - предупредили ранее в полиции.

Напомним, о задержании экс-министра Куандыка Бишимбаева стало известно 9 ноября. Вечером 8 ноября в одном из ресторанов Астаны произошла ссора между посетителями, в результате которой от полученных травм скончалась женщина. Тогда, предположительно, речь шла о супруге экс-министра. Одновременно с сообщением о задержании Бишимбаева в полиции Астаны предоставили комментарий, в котором говорилось о задержании мужчины, однако имя его не называлось.