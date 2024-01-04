Снег вывезут в течение недели. Об этом сообщили сегодня, 4 января, на брифинге возле здания отдела ЖКХ акимата Костаная. Чиновники и коммунальщики прокомментировали сообщения горожан о том, что снег сгребают на обочины, заваливая саженцы деревьев.

Костанайцы возмущаются, что при очистке дорог коммунальные службы сгребают снег на обочины / Фото Ксении РЕБИК

- Что будет весной от этих реагентов с саженцами, новым газоном?! - возмущается читатель "НГ". - Почему снег не вывозят, а сгребают на обочины?

- В первую очередь мы очищаем центральные улицы, автобусные маршруты и подъезды к социальным объектам, - пояснил руководитель отдела ЖКХ Денис ПЕТРУХНО. - Вы видите, какая у нас зима: снег, дождь, плюсовая температура. Но подрядные организации ежедневно работают в дневную и ночные смены.

Петрухно отметил, что в декабре выпало около 32 мм осадков, а за первые дни января - уже 12 мм.

- На аппаратном совещании в октябре аким Костаная говорил, что чистить снег теперь нужно по-новому: нельзя его сгребать к обочинам, а нужно его сразу убирать с дорог, вывозить. Почему снег все равно очищают по-старому? - спросил корреспондент «НГ».

- Это указание касается только тех улиц, на которых находится кизильник, - ответил руководитель отдела ЖКХ. - Например, улицы Тауелсиздик, проспекта Назарбаева. На них мы снег сгребаем и вывозим сразу, не доходя до кизильника. На остальных сначала производится очистка, а только потом вывоз. Убирать и вывозить снег часто приходится в часы пик - утром и вечером, когда люди едут на работу и с работы, поэтому делать это немножко затруднительно. Ночную смену начинают обычно в 8-10 часов вечера, в зависимости от района, и чистят снег всю ночь.

Журналисты обратили внимание, что во время брифинга спецтехника посыпает песко-соляной смесью площадь перед облакиматом. Спросили - целесообразно ли посыпать снег смесью во время снегопада, когда не скользко.

- Люди идут, они не знают, что под снегом лед - подскользнутся и упадут, - ответил главный специалист отдела ЖКХ Алтынбек КАЙРАТУЛЫ. - Мы для людей делаем в первую очередь, не для себя!

Слева направо: Алтынбек Кайратулы, Валентин Шиляев и Каиржан Бажиров

- В местах, где ходят много граждан, они трамбуют снег, и потом его будет трудно убирать, - добавил директор ТОО «АБЗ Плюс» Валентин ШИЛЯЕВ. - Нужно, чтобы все заквасилось, потом сюда зайдет малогабаритная техника и все это легко сгребается.

Коммунальщики отметили, что песко-соляную смесь убирают через сутки после посыпки - это необходимо, чтобы произошла химическая реакция.

- Когда подрядчики чистят ночью центральные улицы, то на парковках стоят машины, - обозначил еще одну проблему специалист отдела ЖКХ Каиржан БАЖИРОВ. - Но техника идет своим ходом, она не может ждать, когда их уберут. Поэтому приходится чистить парковки позже. Мы сообщаем потом в полицию, они убирают машины. Но есть владельцы машин, которые их не убирают. Есть много «подснежников» - машин, которые всю зиму стоят. Их владельцев полиция не может найти, так как они не зарегистрированы в казахстанских базах. Эвакуатор имеет право убрать такие автомобили только на парковках, где есть ограничение по времени. В других местах это незаконно.

- В частном секторе по ул. Каирбекова и Маяковского мы только прочищаем ночью и уже утром население опять валит снег со дворов на дороги, - возмущается директор ТОО «Конгломерат.KZ» Роман КАНАВА. - А в итоге люди обращаются в iKomek и жалуются, что мы не чистим снег! В микрорайоне Наурыз после 22.00 хотим убрать снег с парковок, но люди с балконов матерят моих сотрудников, кричат, что мы нарушаем их тишину. А когда нам работать?!

Коммунальщики и чиновники отметили, что на центральных улицах, в отличие от районов КЖБИ и КСК, намного меньше припаркованных автомобилей. Поэтому и очистка проходит эффективнее.

Денис Петрухно сообщил, что есть 4 полигона для вывоза снега: в районе химзавода - возле полигона ТБО ТОО «Тазалык-2012», в районе ж/м Дружба, возле полигона ТБО ТОО «Горизонт» (Тобыл) и между районом Узкая колея и СО «Текстильщик».

Ранее полигон был в районе Костанай-2, возле ул. Станционной, но после многочисленных жалоб местных жителей его перенесли ближе к микрорайону Юбилейный. Журналисты напомнили, что и на полигон возле СО «Текстильщик» было много жалоб. Ответ: так как паводка не было, полигон решили не переносить.

- У нас нет свободных мест по городу, - пояснил Бажиров. - На Тобол нельзя вывозить - экологи сразу штрафуют. Поэтому приходится вывозить в степь.