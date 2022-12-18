Дачники считают, что вывезенный с городских улиц снег подтопит весной дороги ПКСТ «Текстильщик» и их участки, как это уже было в прошлые годы. 3 декабря председатель правления и корреспондент «НГ» выехали на полигон в районе п. Киевский и увидели, как несколько КамАЗов выгружают там снег.

Дачники ПКСТ «Текстильщик» считают, что весной снег станет причиной подтопления

Такое соседство, утверждают дачники, опасно не только из-за потопа. Вместе со снегом сюда привозят химические реагенты (пескосоляную смесь), которые негативно отражаются на почве и влияют на качество урожая. На этом же полигоне во время нашего визита лежал бытовой мусор: пластиковые бутылки, покрышки, целлофановые пакеты...

Водители двух КамАЗов утверждали, что у них есть разрешение на складирование снега, но за комментарием отправили в отдел ЖКХ. Один из водителей сказал, что работает в ТОО «Максат».

«НГ» направила запросы в госорганы, чтобы узнать о законности вывоза снег на полигон. Также мы попросили ответить на вопросы: не опасно ли расположение полигона для дачных участко, есть ли в снеге химические реагенты, какие меры принимаются к подрядным организациям и физическим лицам, вывозящим мусор на полигон, и как будут решать проблему с этим мусором.

- Вывоз снега с территории Костаная производится на ранее согласованные места складирования снега, которые были утверждены протоколом № 40 «Заседания комиссии по вопросам содержания и защиты зеленых насаждений, благоустройства в Костанае» от 3 декабря 2019 года на основании решение маслихата Костанайской области от 15 марта 2017 года № 130 «Об утверждении Правил содержания и защиты зеленых насаждений, Правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов Костанайской области», - сообщил в ответе «НГ» руководитель отдела ЖКХ, акимата Костаная Данияр САБИТОВ. - Согласование мест складирования снега производится местным исполнительным органом. При согласовании полигона учитывалась рельефная местность во избежание подтопления жилых строений и границы водоохранной зоны. Нарушений Экологического кодекса и границ водоохранных зон подрядными организациями, обслуживающими территорию города, не допущено.

При этом Сабитов не отрицает, что вывоз снега на полигон все же является причиной подтоплений дачников и паводков. С одним но:

- Вывоз бытового мусора подрядными организациями производится строго на специализированные полигоны ТОО «Тазалык 2012» и ТОО «Горизонт 2012». Но имеются факты вывоза снега частными лицами с нарушением границ согласованных полигонов, что, в свою очередь, и приводит к подтоплению близлежащих строений. Рекомендуем при выявлении фактов нарушения границ сообщать в службу iKomek (109) или в полицию (102).

6 декабря на полигоне было несколько КамАЗов вывозящих снег на полигон

В департаменте экологии Костанайской области отметили, что в законодательстве отсутствует понятие «полигон снега», так как снег не является какой-либо эмиссией (выбросы, сбросы, отходы), которая может негативно влиять на окружающую среду. Поэтому для снега не устанавливаются нормативы эмиссий в окружающую среду и получение разрешительных документов в области охраны окружающей среды не требуется.

- Химические реагенты, как противогололедные материалы, на территории города не применялись. Обработка проезжей части и тротуаров осуществляется пескосоляной смесью путем добавления технической соли в состав песка. Согласно СТ РК 2649-2015 «Соль техническая для промышленного применения», соль может использоваться в качестве противогололедного реагента для посыпки дорог в зимнее время, - прокомментировал руководитель департамента экологии Талгат САБИЕВ. - Использование пескосоляной смеси подтверждается сведениями из открытого источника сайта госзакупок при объявлении конкурса на оказание услуги по «Текущему содержанию улиц и мест общего пользования».

Для определения солевого состава почвы вблизи места для вывоза снега лаборатория департамента отобрала объединенные пробы на трех участках: вблизи жилых домов в 500 мх от места размещения снега (фон); на территории дачного общества «Текстильщик» и на территории размещения снега.

- По результатам анализов проб почвы установлено, что содержание кальция, магния, хлоридов, сульфатов, рН, суммы солей, плотного остатка в водной вытяжке, а также гумуса находятся в пределах содержания ингредиентов в фоновой точке, - сообщил Сабиев. - Согласно группировке почв по степени засоленности (по Карпинскому, Балябо, Францесону, Ляхову), степень засоленности проб почвы, исходя из величины плотного остатка, характеризуются как незасоленные. Для всех образцов почвы величина плотного остатка не превышает показатель.

На полигоне 3 декабря корреспондент «НГ» увидел снег серого цвета и бытовой мусор

Специалисты департамента осмотрели территорию для вывоза снега не обнаружили бытового мусора и несанкционированных свалок.

- Потому собственниками дач ПКСТ «Текстильщик» предоставляются недостоверные сведения, - делает вывод Сабиев. И добавляет: - Департаментом на постоянной основе проводится мониторинг по выявлению несанкционированных свалок на территории Костанайской области, в том числе Костаная, посредством геопортала АО «НК Казакстан Гарыш Сапары». Поэтому нарушения требований экологического законодательства РК подрядными организациями и заказчиком не выявлено.

17 декабря дачники сообщили «НГ», что вывоз снега продолжается. Но теперь водители заезжают на полигон не со стороны п. Киевский, которая ближе к дачам, а со стороны ул. Узкоколейная.

Фото Андрея СКИБЫ