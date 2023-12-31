28 декабря мы спросили читателей "НГ": "С какими чувствами вы встречаете 2024 год и провожаете 2023-й?". Варианты ответа предложили разные: мечтательный, оптимистичный, пессимистичный и даже совсем уж непраздничный.

На момент публикации пользователи сайта ng.kz ответили на вопрос так:

Опрос продолжается. Если еще не поставили точку возле ответа, который больше всего соответствует вашему нынешнему настроению, сделайте это! И 5 января (да, следующий номер "НГ" выйдет в пятницу, так что не теряйте нас) мы узнаем, кого на сайте больше: мечтателей, оптимистов. пессимистов или реалистов.

Хотя, наверно, не ошибусь, если скажу, что каждый из нас бывает и первым, и вторым, и третьим, и четвертым. А через секунду уже по-другому глядишь на окружающую действительность.

Но хочется, очень уж хочется, чтобы смена цифр на календаре действительно принесла что-то хорошее. А что-то плохое - не принесла.

И еще хочется верить, что "как встретишь, так и проведешь". И встретить так, чтобы голова утром не болела через год в той же компании, да чтоб все здоровы были и с добром (во всех смыслах: и прагматичном, и духовном, и душевном).

Ну а кто как будет встречать - зависит только от нас. Ну и от погоды немножко. Кто-то в центр выйдет, к народу - на других посмотреть и себя показать. Главное - чтоб с хорошей стороны. Для них программу подготовили с 7 часов вечера до 4 часов утра.

Праздничная программа «Қош келдің, Жаңа жыл!». 31. 12 – 01.01

Что Где когда концертная программа артистов ДК «Мирас» Площадь возле областного акимата 19.00-20.00 детская новогодняя программа 20.00-22.00 концертная программа артистов ДК «Мирас» 22.00-23.00 новогодняя программа ДК «Мирас» 00.40-02.00 поздравление акима города 0.55 новогодний салют 01.00 Дед Мороз и Снегурочка 01.10 Новогодний флеш-моб 01.30 Городские маршруты будут курсировать до 22.00 и возобновят свое движение с 00.30 до 3.00 1 января. На линии выйдут по три автобуса маршрутов №№ 3, 10, 13, 18. Интервал движения - 30 мин.

Кто-то будет встречать новый год дома - большой семьей или маленькой, с друзьями или с любимыми. Звонить в полночь по WhatsApp всему свету: близким и дальним, но тоже близким.

Кто-то обязательно выйдет во двор запускать фейерверк. Тут главное - не перепугать соседей, да и на штраф не нарваться. Чтобы праздник не испортить себе и другим.

И всем вам, наши дорогие читатели, предлагаем делиться новогодним настроением, фотографиями и историями в ветке под этой новостью.

С наступающим Новым годом! Здоровья и счастья всем!