Будут ли штрафовать казахстанцев за фейерверки на Новый год
До Нового года остались считаные дни. Многие захотят зажечь пиротехнику или же бенгальские огни под бой курантов. Какие правила безопасности стоит помнить? Могут ли оштрафовать за фейерверки? В этих вопросах пыталась разобраться редакция Tengri Life.
Могут ли оштрафовать?
В комитете административной полиции ответили на этот вопрос.
"Согласно статье 436, части 2 Кодекса об административных правонарушениях, применение пиротехнических изделий в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах, нарушающее покой физических лиц, установленный порядок и не повлекшее причинение крупного материального ущерба, влечет штраф в размере двадцати МРП (69 000 тенге на 2023 год и 73 840 на 2024 год) с конфискацией пиротехнических изделий.
При этом уполномоченным органом, определяющим места для применения пиротехнических изделий, являются местные исполнительные органы (акиматы)", - сообщили в ведомстве.
Согласно этой же статье, если данный поступок совершил несовершеннолетний в возрасте до 16 лет, то это может повлечь предупреждение или штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 20 МРП (69 000 тенге на 2023 год и 73 840 на 2024 год) с конфискацией пиротехнических изделий.
Кроме того, в комитете административной полиции напомнили про важность соблюдения тишины в определенное время суток.
"За нарушение тишины с 22 до 9 часов утра в будние дни и с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, предусмотрена административная ответственность (статья 437, часть 1 КоАП), которая влечет штраф", - отметили в комитете.
Таким образом:
- на физических лиц в размере 5 МРП (17 250 тенге на 2023-й и 18 460 тенге на 2024-й);
- на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 20 МРП (69 000 тенге на 2023 год и 73 840 на 2024 год);
- на субъектов среднего предпринимательства – в размере 30 МРП (103 500 тенге на 2023-й и 110 760 тенге на 2024 год);
- на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП (345 000 тенге на 2023 год и 367 200 тенге на 2024-й).
Согласно ответам комитета административной полиции, по закону, к примеру, человек, запустивший фейерверки в неположенном месте должен быть привлечен к ответственности. Однако на практике, именно в новогоднюю ночь – с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года по негласным нормам обычно наказания действуют только за серьезные нарушения. К примеру, если вы запустили фейерверк и он повредил чужое имущество.
Тем не менее, "не стоит проверять на себе" действуют ли данные нормы законов в новогоднюю ночь или нет. Следует соблюдать правила и постараться не устраивать фейерверки в неположенных местах.
Рекомендации МЧС
В пресс-службе МЧС напомнили, что во время организации и проведения новогодних праздников необходимо обратить особое внимание на вопросы соблюдения требований правил пожарной безопасности.
Перед проведением праздника следует в обязательном порядке проверить состояние помещений. Из помещения с массовым пребыванием людей, а это 50 и более человек, должно быть не менее 2 эвакуационных выходов.
При этом строго запрещено:
- проводить мероприятия при наличии решеток на окнах помещений;
- полностью гасить свет в помещении во время спектакля или представления;
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы;
- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару.
Любое пиротехническое изделие имеет потенциальную опасность возгорания или получения травмы, отметили в пресс-службе МЧС. Поэтому безопасность при их применении в первую очередь зависит от человека.
Приобретая подобного рода изделия, стоит запомнить несколько правил, которые помогут избежать трагических последствий:
- не применять изделия внутри помещений и ближе 20 метров к жилым домам, вблизи легковоспламеняющихся предметов, под навесами и кронами деревьев;
- не держать их в руках во время зажигания фитиля;
- не применять их при сильном порывистом ветре;
- после поджигания фитиля не подходить к ракете в течение 2-3 минут, так как она может неожиданно начать действовать;
- не применять хлопушки с гнутыми направляющими палочками;
- во избежание травм и пожаров детям до 14 лет применять пиротехнические изделия не рекомендуется.
Кроме того, при покупке фейерверков обратите внимание на срок их хранения и реализации: если товар просрочен, то пользоваться им ни в коем случае нельзя.
Покупать рекомендуется только сертифицированную пиротехнику в специальных лицензированных магазинах и павильонах.
В радиусе 50 метров от "запуска" не должно быть пожароопасных объектов. Зрителям следует находиться на расстоянии 15-20 метров от пусковой площадки фейерверка.
При установке елки необходимо учитывать следующие мероприятия:
- устанавливать елку на устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов;
- для освещения елки необходимо использовать только исправные электрические гирлянды заводского изготовления;
- при включении гирлянды убедиться, что шнур не поврежден, лампочки горят, а штекер в розетке не искрит и не греется;
- не устанавливать елку около выходов, в проходах;
- не оставлять детей без присмотра возле елок.
К слову, 9 января 2023 года стало известно, что 15 происшествий с салютами зафиксировано в новогоднюю ночь в Казахстане. Так, в Астане мужчина вместе с двумя детьми запускал салюты, но в итоге все трое получили ожоги губ и рук.
Фото Tengri Life
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