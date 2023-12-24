До Нового года остались считаные дни. Многие захотят зажечь пиротехнику или же бенгальские огни под бой курантов. Какие правила безопасности стоит помнить? Могут ли оштрафовать за фейерверки? В этих вопросах пыталась разобраться редакция Tengri Life.

Могут ли оштрафовать?

В комитете административной полиции ответили на этот вопрос.

"Согласно статье 436, части 2 Кодекса об административных правонарушениях, применение пиротехнических изделий в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах, нарушающее покой физических лиц, установленный порядок и не повлекшее причинение крупного материального ущерба, влечет штраф в размере двадцати МРП (69 000 тенге на 2023 год и 73 840 на 2024 год) с конфискацией пиротехнических изделий. При этом уполномоченным органом, определяющим места для применения пиротехнических изделий, являются местные исполнительные органы (акиматы)", - сообщили в ведомстве.

Согласно этой же статье, если данный поступок совершил несовершеннолетний в возрасте до 16 лет, то это может повлечь предупреждение или штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 20 МРП (69 000 тенге на 2023 год и 73 840 на 2024 год) с конфискацией пиротехнических изделий.

Кроме того, в комитете административной полиции напомнили про важность соблюдения тишины в определенное время суток.

"За нарушение тишины с 22 до 9 часов утра в будние дни и с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, предусмотрена административная ответственность (статья 437, часть 1 КоАП), которая влечет штраф", - отметили в комитете.

Таким образом:

на физических лиц в размере 5 МРП (17 250 тенге на 2023-й и 18 460 тенге на 2024-й);

на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 20 МРП (69 000 тенге на 2023 год и 73 840 на 2024 год);

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 30 МРП (103 500 тенге на 2023-й и 110 760 тенге на 2024 год);

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП (345 000 тенге на 2023 год и 367 200 тенге на 2024-й).

Согласно ответам комитета административной полиции, по закону, к примеру, человек, запустивший фейерверки в неположенном месте должен быть привлечен к ответственности. Однако на практике, именно в новогоднюю ночь – с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года по негласным нормам обычно наказания действуют только за серьезные нарушения. К примеру, если вы запустили фейерверк и он повредил чужое имущество.

Тем не менее, "не стоит проверять на себе" действуют ли данные нормы законов в новогоднюю ночь или нет. Следует соблюдать правила и постараться не устраивать фейерверки в неположенных местах.

Рекомендации МЧС

В пресс-службе МЧС напомнили, что во время организации и проведения новогодних праздников необходимо обратить особое внимание на вопросы соблюдения требований правил пожарной безопасности.

Перед проведением праздника следует в обязательном порядке проверить состояние помещений. Из помещения с массовым пребыванием людей, а это 50 и более человек, должно быть не менее 2 эвакуационных выходов.



При этом строго запрещено:

проводить мероприятия при наличии решеток на окнах помещений;

полностью гасить свет в помещении во время спектакля или представления;

допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы;

применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару.

Любое пиротехническое изделие имеет потенциальную опасность возгорания или получения травмы, отметили в пресс-службе МЧС. Поэтому безопасность при их применении в первую очередь зависит от человека.

Приобретая подобного рода изделия, стоит запомнить несколько правил, которые помогут избежать трагических последствий:

не применять изделия внутри помещений и ближе 20 метров к жилым домам, вблизи легковоспламеняющихся предметов, под навесами и кронами деревьев;

не держать их в руках во время зажигания фитиля;

не применять их при сильном порывистом ветре;

после поджигания фитиля не подходить к ракете в течение 2-3 минут, так как она может неожиданно начать действовать;

не применять хлопушки с гнутыми направляющими палочками;

во избежание травм и пожаров детям до 14 лет применять пиротехнические изделия не рекомендуется.

Кроме того, при покупке фейерверков обратите внимание на срок их хранения и реализации: если товар просрочен, то пользоваться им ни в коем случае нельзя.

Покупать рекомендуется только сертифицированную пиротехнику в специальных лицензированных магазинах и павильонах.

В радиусе 50 метров от "запуска" не должно быть пожароопасных объектов. Зрителям следует находиться на расстоянии 15-20 метров от пусковой площадки фейерверка.

При установке елки необходимо учитывать следующие мероприятия:

устанавливать елку на устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов;

для освещения елки необходимо использовать только исправные электрические гирлянды заводского изготовления;

при включении гирлянды убедиться, что шнур не поврежден, лампочки горят, а штекер в розетке не искрит и не греется;

не устанавливать елку около выходов, в проходах;

не оставлять детей без присмотра возле елок.

К слову, 9 января 2023 года стало известно, что 15 происшествий с салютами зафиксировано в новогоднюю ночь в Казахстане. Так, в Астане мужчина вместе с двумя детьми запускал салюты, но в итоге все трое получили ожоги губ и рук.

Фото Tengri Life