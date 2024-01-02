В мае 2023 года эти две собаки стали первыми, которых в рамках программы ОСВВ выпустили в естественную среду - во двор дома № 49 по ул. Садовой в Костанае, откуда их изначально и забрали волонтеры ОО «Надежда Плюс kst». Но получилось так, что их пришлось вернуть в реабилитационный центр.

Мышка...

- Соседи, которые их курировали, рассказали нам, что тем же вечером неизвестные люди попытались собак отравить, кто-то даже бегал за ними по двору с молотком! - пояснила заместитель председателя организации Ольга СОЛОВЬЁВА. - Для нас это было шоком. И, конечно, мы их спасли. Интересно, что других собак, которые обитали во дворе, неизвестные люди не трогали, только этих. Как и во многих других домах, здесь жильцы делились на тех, кто любит бродячих собак и кто их ненавидит. Как ни странно, в нашей практике есть один дом в Костанае, где жильцы раньше активно убивали бродячих кошек в своем дворе, а теперь просят у нас кошек из приюта, потому что у них развелись крысы...

Обе собаки стерилизованы, вакцинированы и чипированы.

…и Бусинка сейчас вновь живут на территории реабилитационного центра

- Бусинке около годика, Мышке года 2-3, максимум - 4. Обе собаки - это классные «звоночки», они активные и любят обниматься, - говорит Ольга.

Собак можно содержать в вольере и во дворе частного дома, но только в будке.

Чтобы забрать Мышку и Бусинку или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

В начале ноября «НГ» рассказывала историю трехлапого пса по кличке Шарик, которого в п. Качар спасли местные волонтеры. Нам сообщили хорошую новость - Шарик нашел себе новый дом и добрые руки.

Фото Ольги СОЛОВЬЁВОЙ